챗GPT, 2025년 사용 기록 돌아보는 연말 결산 기능 출시

오픈AI(OpenAI)가 챗GPT(ChatGPT) 사용자를 위한 연말 결산 기능 '유어 이어 위드 챗GPT(Your Year with ChatGPT)'를 공개했다. 오픈AI가 23일(현지 시각) 발표한 내용에 따르면, 이 기능은 사용자가 2025년 한 해 동안 챗GPT를 어떻게 활용했는지 개인화된 방식으로 되돌아보는 경험을 제공한다. 사용자와 챗GPT 간의 대화에서 나타난 주요 주제와 패턴을 분석해 보여주는 방식이다.

현재 미국, 영국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드의 무료(Free), 플러스(Plus), 프로(Pro) 사용자와 인도의 고(Go), 플러스, 프로 사용자에게 순차적으로 제공되고 있다. 이 기능을 이용하려면 메모리 참조(Reference saved memories)와 대화 기록 참조(Reference chat history) 기능이 활성화돼 있어야 하며, 최소 대화 활동 기준을 충족해야 한다. 자격 요건을 충족한 사용자는 iOS, 안드로이드, 웹의 홈 화면에서 진입 지점을 확인하거나 챗GPT에 직접 요청할 수 있다.

오픈AI는 이 경험이 가볍고 프라이버시를 중시하며 사용자가 완전히 통제할 수 있도록 설계됐다고 강조했다. 선택사항으로 제공돼 자동으로 열리지 않으며, 한 번 열면 챗GPT 대화 형태로 언제든지 다시 볼 수 있다. 삭제 시에는 30일 이내에 완전히 제거된다.

* 해당 기능에 대한 자세한 사항은 오픈AI 웹사이트에서 확인 가능하다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)