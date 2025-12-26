관악구, 청년 취창업 아카데미 개원

청년수도 관악구(구청장 박준희)는 ‘관악형 청년 취·창업 아카데미’를 지난달 개원, 지역 청년들의 취·창업 역량 강화에 본격 나선다고 26일 밝혔다.

서울시에서 청년 인구가 가장 많은 관악구는 ‘청년친화도시’ 지정 이후 지역 특성을 반영한 청년 정책을 꾸준히 추진해 왔다. 그 일환으로 ‘관악형 청년 취·창업 아카데미’를 청년정책의 핵심 앵커사업으로 마련했다.

‘관악 청년들의 꿈이 모이는 곳, 관악 드림온 아카데미’를 슬로건으로 지역 거주 및 활동 청년들에게 맞춤형 교육과 멘토링을 제공, 실질적인 성장 발판을 마련한다는 계획이다.

관악구는 지난 11월 ‘관악형 청년 취·창업 아카데미’를 개원했다.

이번 아카데미는 단순 교육을 넘어 ▲취업 트랙과 ▲창업 트랙으로 구성된 체계적 로드맵을 기반으로 운영된다.두 트랙 모두 관악S밸리를 중심으로 한 지역 창업 인프라와 AI·딥테크·R&D 등 관악구의 특화 산업과 연계한 지역 맞춤형 프로그램으로 구성, 관악구가 전국적으로 주목받는 ‘청년친화도시’로서의 위상을 더욱 강화할 것으로 기대된다.

아카데미 운영을 맡은 오픈놀은 관악청년청에 전문 운영 인력을 상주시켜 상시적인 진로 상담과 네트워킹을 지원한다. 또 오픈놀은 자사의 대표 서비스인 ‘미니인턴’(기업 실무 프로젝트 기반 인재 매칭 서비스)을 적극 활용, 창업 트랙의 유망 스타트업과 취업 트랙의 인재를 매칭하는 선순환 구조를 구축할 방침이다.

박준희 구청장은 “관악구의 청년친화 환경과 지역 산업 기반을 바탕으로 한 아카데미를 통해 관악 청년들이 관악S밸리와 지역 기업으로 실질적으로 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

현재 관악구에 거주하거나 활동하는 청년(대학생·재직자·취업준비자 등)이라면 누구나 아카데미를 이용할 수 있다. 1월부터 취업·창업 트랙 참여자를 모집 중이다. 사전 신청 시 1:1 진로 상담도 제공한다.