정전에 멈춰선 웨이모, 대응 체계 손본다…SW 업데이트

웨이모가 샌프란시스코에서 발생한 대규모 정전 당시 자율주행 서비스 운영 과정에서 일부 지연이 발생했음을 인정하고, 정전 상황에 대비하기 위한 소프트웨어 업데이트를 배포했다.

웨이모는 지난 23일(현지시간) 공식 입장문을 내고 "웨이모 드라이버 시스템은 신호등이 꺼진 상황을 사거리 정지 신호와 동일하게 처리하도록 설계됐으나, 차량이 가끔 가장 안전한 선택을 확인하기 위한 재확인 요청을 할 수 있다"고 밝혔다.

문제는 정전으로 꺼진 신호등이 대거 발생하면서 이 재확인 요청이 특정 시점에 집중됐다는 점이다. 웨이모는 “지난 20일 꺼진 신호 교차로 7천곳 이상을 통과했지만, 확인 요청이 급증하며 처리 대기가 발생했고 일부 구간에서는 응답 지연이 나타났다”며 “이미 과부하 상태였던 도로 혼잡을 키우는 데 영향을 줬다”고 설명했다.

자율주행택시 웨이모 (사진=웨이모)

웨이모는 로보택시가 정전으로 ‘먹통’이 된 것이 아니라, 신호등이 꺼진 상황을 교통 규칙에 따라 4방향 정지로 인식하고 주행했다고 강조했다. 4방향 정지는 네 방향 차량이 모두 일단 정지한 뒤, 교차로에 먼저 도착한 순서대로 통과하는 방식이다.

다만 웨이모는 “재확인 프로토콜은 초기 서비스 확대 단계에서 안전을 최우선으로 두고 매우 보수적으로 설계됐다”며 “소규모 정전에서는 효과적이었지만, 이번처럼 대규모 정전에서는 요청이 한꺼번에 몰리며 병목이 생겼다”고 밝혔다.

이에 따라 회사는 정전 발생 지역 등 ‘정전 맥락’을 차량이 더 많이 인지하도록 하는 차량군 전체 업데이트를 적용해, 교차로 통과 의사결정을 보다 신속·명확하게 수행하도록 개선한다는 방침이다.

정전이 장기화되고 시 당국이 응급 대응 인력 활동을 위해 시민들에게 도로 이용 자제를 권고하자, 웨이모는 일부 지역에서 서비스를 일시 중단하기도 했다. 웨이모는 “차량을 안전한 지점에 정차·주차하도록 한 뒤, 차량을 단계적으로 거점 차고지로 복귀시켰다”며 “혼잡을 더 악화시키거나 응급 차량 통행을 방해하지 않기 위한 조치였다”고 밝혔다.

웨이모는 향후 대책으로 ▲정전 관련 정보의 추가 통합 ▲비상 대비·대응 프로토콜 개선 ▲응급 대응 인력 교육 확대 등을 제시했다. 회사는 “현재까지 전 세계 2만5천명 이상의 응급 대응 인력에게 웨이모 차량과의 상호작용 방법을 교육해 왔다”며 “이번 사건을 포함해 대규모 사태에서 얻은 교훈을 반영해 교육과 대응 체계를 지속적으로 업데이트하겠다”고 덧붙였다.