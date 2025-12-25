개보위 "신한카드 개인정보유출 정황 확인...16일 조사 착수"

신한카드에서 19만2천건의 가맹점 대표자 휴대전화번호가 유출되는 사고가 발생한 것과 관련, 개인정보보호위원회(위원장 송경희)는 공익신고 접수에 따라 사실관계를 확인하는 과정에서 개인정보 유출 정황이 확인돼 16일부터 조사를 진행 중이라고 밝혔다.

앞서 신한카드 영업점에서 2022년 3월부터 2025년 5월까지 카드모집인 등에게 카드단말기를 신규로 설치한 가맹점의 상호, 가맹점주 이름, 휴대전화번호 등을 불법으로 제공, 카드발급 영업에 활용한 문제가 드러났다.

신한카드는 내부 데이터가 유출된 '침해사고'가 아니라, 내부자가 고의 혹은 과실로 정보를 유출한 '내부자 위협'에 해당하는 공격 유형이라고 설명했다. 내부자 위협은 데이터 유출 방지(DLP) 솔루션을 통해 예방이 가능하다.

개인정보위는 조사를 통해 정확한 유출 경위·규모·항목 및 개인정보 보호법 위반 여부 등을 면밀히 확인하고, 법 위반사항 발견 시 관련 법에 따라 처분할 예정이다. 아울러, 필요시 금융당국과도 긴밀히 협조할 계획이다. 개인정보위 외에도 금융위원회, 금융감독원 등 금융당국도 조사중이다.