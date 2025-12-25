대통령실, 성탄절에 쿠팡 대응 관계장관회의 소집

대통령실이 쿠팡 개인정보 유출 사태 대응을 위해 25일 범정부 관계장관 회의를 소집했다.

대통령실에 따르면 김용범 정책실장은 이날 과학기술정보통신부, 국토교통부, 외교부를 비롯해 개인정보보호위원장, 공정거래위원장, 국세청장을 소집하고 대통령실 안보실 인사들이 참석한 것으로 전해졌다.

사진_뉴스1

성탄절 휴일에 회의가 소집된 점을 두고 대통령실이 쿠팡 사태를 엄중하게 바라보고 있다는 뜻으로 풀이된다.

관련기사

회의에서는 쿠팡에 대한 경제 제재 강화 방안과 소비자 피해 방지책 등이 논의될 것으로 보인다.

아울러 쿠팡 경영진이 미국 기업이란 점을 방패 삼아 정부와 국회의 책임 요구를 회피하는 점을 두고 외교 라인 인사들이 참여한 대응 논의가 이뤄진 것으로 관측된다.