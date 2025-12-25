500B 파라미터...SKT, AI 모델 스케일 키운다

SK텔레콤이 연내 매개변수 5천억개 이상의 초거대 AI 모델인 에이닷엑스 케이원(A.X K1)을 선보인다. 그간 수십억에서 수백억개 파라미터 규모가 국내 AI 모델의 규모였는데 이를 압도적으로 넘어서는 수준의 프로젝트를 진행한 것이다.

SK텔레콤 컨소시엄에 따르면 한국어 처리 능력에서 세계 최고 수준 달성을 목표로 다국어 지원과 멀티모달 기능을 갖춘 차세대 AI 모델 개발을 목표로 세웠다. 한국의 문화적 맥락과 정서를 이해하는 AI 기술을 구현해 글로벌 시장에서도 차별화된 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다

특히 프롬 스크래치 방식으로 새롭게 설계해 글로벌 프런티어 모델의 95% 이상의 성능을 달성하고 최종적으로는 독자적인 포스트 트랜스포머 모델을 만들겠다는 것이다.

사진_SK텔레콤 뉴스룸

아울러 2027년까지 계속되는 프로젝트 기간에 맞춰 수조 개 이상의 토큰을 학습하는 수천억에서 수조 파라미터 규모의 초거대 모델을 구축하고 최신 구조인 MoE 방식을 도입해 학습 효율성을 극대화하기로 했다.

컨소시엄 관계자는 “미국과 중국 중심의 경쟁이 치열하게 전개되는 가운데 자국의 AI 주권을 지키고 미래 산업 경쟁력을 확보하기 위해 본격적으로 나서는 역사적 계기를 마련한다는 목표로 프로젝트를 추진하고 있다”고 설명했다.

컨소시엄에는 SK텔레콤을 중심으로 크래프톤, 포티투닷, 리벨리온, 셀렉트스타, 라이너와 서울대, KAIST 등이 모였다. 이 가운데 리벨리온이 보유한 국산 NPU 활용기술 최적화에도 나설 예정이다. 리벨리온이 최근 선보인 AI 전용 NPU ‘아톰맥스’는 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 추천 시스템 등 대규모 고성능 AI 추론에 최적화됐다는 평가를 받고 있다.

또 SK텔레콤 가산 AI 데이터센터에 엔비디아 블랙웰 B200 GPU 1천장 이상으로 구성된 국내 최대 규모 단일 클러스터도 AI 모델 프로젝트에 기여하고 있다.