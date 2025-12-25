우체국 체크카드, 완주군 지역사랑상품권 출시

우정사업본부는 완주군 지역사랑상품권을 우체국 체크카드로 이용할 수 있는 ‘우체국 완주사랑카드’를 출시했다고 26일 밝혔다.

완주사랑카드 출시로 우체국 체크카드 지역사랑상품권 서비스는 총 39개 지자체로 확대됐다. 우정사업본부는 전국 우체국 금융 인프라를 활용해 지역경제 회복을 지원하고 이를 통해 지역 소비 촉진에 기여할 전망이다.

우체국 체크카드 지역사랑상품권은 2020년 출시 이후 안정적으로 운영하고 있다. 지역 주민과 방문객은 우체국 체크카드를 통해 보다 편리하게 지역사랑상품권을 충전하고 이용할 수 있게 됐다.

지역사랑상품권은 해당 지역 우체국 창구를 비롯해 우체국예금 홈페이지, 우체국 스마트뱅킹 앱, 지역사랑상품권 통합 플랫폼인‘ chak’앱을 통해 충전할 수 있다. 충전된 상품권은 지역 내 가맹점에서 현금처럼 사용할 수 있다.

특히 모바일 이용이 익숙하지 않은 고객도 우체국 창구에서 손쉽게 충전할 수 있어, 디지털 소외계층까지 포용하는 금융서비스로 자리 잡고 있다.

충전 금액이 부족한 경우에도 계좌 잔액 범위 내에서 체크카드 결제가 가능하다. 각종 캐시백 및 할인 혜택을 통해 고객 편의성을 높이는 동시에 지역 내 소비 활성화에도 기여하고 있다.

우정사업본부는 이번 우체국 완주사랑카드 출시를 계기로 지역 내 소비 확대와 소상공인 매출 증대, 지역 자금의 선순환 구조 형성 등 실질적인 경제적 효과를 기대했다.

이와 함께 ‘고향사랑기부제’도 지역을 살리는 또 하나의 방법이다. 타 지역에 거주하는 국민 누구나 기부에 참여해 완주군 발전에 동참할 수 있으며, 기부자에게는 세액공제 혜택과 함께 지역 특산물이 답례품으로 제공된다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “우체국 체크카드 지역사랑상품권은 전국 우체국망과 공공 신뢰를 기반으로 지역 상권 회복을 지원하는 대표적인 금융서비스로, 지역경제 활성화에 앞장서고 있다”며 “이번 완주군 출시를 계기로 더 많은 지자체의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.