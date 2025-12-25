JTBC 신임 총괄 대표이사에 전진배 사장

JTBC가 24일 전진배 사장을 방송사업군 총괄 대표이사로 위촉했다.

급변하는 미디어 환경에 유연하게 대응해 보도와 콘텐츠, 디지털사업 등 JTBC의 주요 포트폴리오의 경쟁력을 공고히 하는 데 초점을 맞춘 인사다.

전진배 대표는 1996년 중앙일보 입사 후 현장을 누빈 베테랑 언론인이다.

JTBC 개국 초기부터 중추적인 역할을 맡았으며, 특히 사회부장 재직 당시 '국정농단 사건' 등 굵직한 사건의 취재를 진두지휘하며 JTBC 뉴스의 신뢰도와 위상을 끌어올리는 데 기여했다.

중앙그룹 측은 “전 대표의 풍부한 취재 경험과 대외적인 전략 역량의 시너지를 기대한다”며 “JTBC의 브랜드 가치를 제고하고 회사의 새로운 도약을 이끌 것으로 기대한다”고 밝혔다.

