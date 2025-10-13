"尹정권, 지상파 배제하고 종편에만 정부광고 집행”

기획재정부가 정부 정책을 홍보하는 광고를 의뢰하면서 지상파방송은 외면하고 종합편성채널 등에만 광고를 해온 것으로 드러났다.

더불어민주당 조승래 의원이 기획재정부로부터 제출받은 ‘최근 5년간 정부 TV광고 집행 현황’에 따르면, 기획재정부가 지상파에 마지막으로 광고를 의뢰한 것은 2021년 7월 KBS가 마지막이다.

조승래 의원

2022년부터는 지상파를 제외한 종편 채널에만 광고을 의뢰했고, 지난해에는 종편 가운데 JTBC도 광고 집행 대상에서 제외했다.

조승래 의원은 “기획재정부가 정부 정책을 광고하면서 지상파를 외면하고 공영방송인 KBS에도 광고를 의뢰하지 않은 것은 무책임한 처사”라며 “종합편성채널 중에서도 특정 채널에는 광고 의뢰를 하지 않는 등 편향성이 의심되는 만큼 해당 정부 광고 의뢰에 대한 명확한 기준과 설명이 필요하다”고 지적했다.