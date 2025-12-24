KGM, 정보보호 관리체계 인증 획득

KG모빌리티(KGM)는 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득했다고 24일 밝혔다.

KGM은 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)의 평가 기준에 따라 정보보호 관리체계 수립 및 운영, 정보보호 대책 요구사항의 세부 점검 항목, 알뜰폰 사업자(MVNO)에 특화된 항목 등을 포함해 총 277개 세부 점검 항목에 대해 엄격한 심사를 거쳐 확보했음을 인정받았다.

KGM은 ISMS 인증으로 회사 공식 홈페이지와 인증 중고차 서비스, 온라인 스토어 등 서비스 부문을 비롯해 차량 전자제어 시스템 고도화를 위한 커넥티드카 서비스 등을 더욱 안전하게 운영할 수 있게 됐다고 강조했다.

KG 모빌리티가 한국인터넷진흥원(KISA)의 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득하고 기념촬영 하고 있다.( KGM 황기영 대표이사(사진 오른쪽) 및 전승재 경영지원본부장)

이후 IT 인프라와 정보처리시스템에 대한 취약점 분석과 위험평가 등 보안 수준 향상 활동과 내부 감사를 통해 관리체계가 효과적으로 작동할 수 있도록 지속 점검하고 이행 활동에 매진한다는 방침이다.

KGM은 2022년 KG 그룹 가족사로 편입되면서 그룹의 정보보호 강화 지침에 따라 거버넌스 강화 프로젝트를 추진해 내부 시스템 전반에 대한 보안 규정 재정립, 보안 관제 체계 개선, 임직원 보안 교육 확대, 개인정보 관리 체계 정비 등을 수행해왔다.

KGM 관계자는 “정보보안 운영 체계 확립과 리스크 관리 시스템을 통해 회사의 정보 자산을 더욱 안전하게 보호할 수 있는 기틀을 마련했다”며 “중고차 거래 플랫폼 등 고객서비스와 커넥티드카 서비스의 보안관리체계 고도화로 신뢰받는 기업으로 도약하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.