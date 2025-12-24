연말 디지털자산 시장, 거래량 급감 속 산타랠리 기대는 여전

연말 가상자산(디지털자산) 시장 냉각 국면이 이어지고 있다. 비트코인을 비롯한 주요 디지털자산 시세가 조정을 받으면서 투자 심리도 눈에 띄게 위축되는 모습이다. 이러한 분위기는 거래량 지표에서 더욱 분명하게 확인된다. 12월 들어 국내 디지털자산 시장의 거래 규모는 전월 대비 큰 폭으로 줄어들며 연중 최저 수준까지 내려앉았다.

실제 12월 1일부터 중순까지 국내 주요 디지털자산 거래소의 누적 거래대금은 11월과 비교해 급감했다. 디지털자산 업계에 따르면 업비트와 빗썸 12월 누적 거래대금은 전월대비 약 60% 감소했다. 코인원도 12월 누적 거래대금이 전월 대비 20% 안팎 감소한 것으로 나타났다.

이는 국내 시장에 국한된 흐름은 아니다. 글로벌 디지털자산 시장에서도 12월 들어 거래량 감소가 수치로 확인된다.

더블록 집계에 따르면 글로벌 주요 디지털자산 거래소 월간 거래량은 11월 1조6천600억 달러 수준에서 12월 8천788억9천만 달러로 줄어들었다. 한 달 사이 글로벌 월간 거래량이 약 47% 감소한 셈이다.

이처럼 국내외를 가리지 않고 거래량이 동반 감소하면서 연말 디지털자산 시장에서는 가격 변동성이 축소되고 거래 참여가 줄어드는 흐름이 나타나고 있다.

그럼에도 불구하고 시장 일각에서는 연말을 앞두고 산타랠리에 대한 기대감이 다시 언급되고 있다.

산타랠리는 전통적으로 12월 말부터 이듬해 초까지 주가가 상승하는 계절적 현상을 가리키는 용어로, 주식시장에서 먼저 사용되기 시작했다. 디지털자산 시장에서도 크리스마스 전후와 연초 구간에 시세 반등이 나타나는 경우를 산타랠리로 부르는 관행이 자리 잡았다.

최근 디지털자산 시장에서 산타랠리는 해마다 같은 양상을 보이지 않았다. 크리스마스 전후 실제 시세 흐름을 기준으로 보면, 연말 반등 기대가 충족된 해와 그렇지 못한 해로 구분된다.

산타랠리 기대가 충족된 해로는 2020년과 2023년, 그리고 2024년이 꼽힌다. 이들 해에는 크리스마스 이후를 기점으로 디지털자산 시장 전반이 상승 흐름을 보였고, 비트코인 역시 연말과 연초 구간에서 동반 강세를 나타냈다. 다만 2024년은 크리스마스 전후 특정 구간에 국한된 랠리라기보다는 12월 전반에 걸친 강세 흐름 속에서 연말 상승 효과가 이어졌다는 평가를 받기도 했다.

반면 2019년과 2022년은 산타랠리 기대를 충족하지 못한 해로 분류된다. 두 해 모두 크리스마스 전후를 기준으로 뚜렷한 상승 흐름이 나타나지 않았고, 시장은 보합 또는 하락세에 머물렀다.

이처럼 디지털자산 시장에서 산타랠리는 매년 반복되는 확정적 현상이라기보다, 연말 시장 환경과 자금 흐름에 따라 기대 충족 여부가 갈리는 경향을 보여왔다.

디지털자산 시장의 한 관계자는 "산타랠리는 매년 반복되는 확정적 현상이 아니라, 특정 시장 환경에서 나타날 수 있는 확률적 패턴에 가깝다. 올해 역시 거래량 감소와 투자 심리 위축이라는 냉각된 현실 속에서, 일부 투자자들이 계절적 반등 가능성을 주시하는 국면이 이어지고 있다"라고 말했다.