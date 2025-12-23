고위드, 신입 공채 프로그램 진행

고위드(대표 김항기)가 신입 공개 채용 프로그램인 ‘고위드 루키 리그’를 출시한다고 23일 밝혔다.

고위드 루키 리그는 입사 초기부터 실제 고객의 재무 흐름과 의사결정 구조를 직접 다루는 실전 경험을 쌓는다. 고위드의 문제 정의 기준과 실행 방식을 체득하도록 설계된 정규직 신입 채용 프로그램이다.

고위드 루키 리그 참가자는 입사 이후, 약 6개월간 고객 관리 기반의 실무 트랙을 거치게 된다. 이 기간 동안 신입 구성원은 실제 고객의 재무 데이터·현금 흐름 구조를 분석하고, 고객 의사결정 맥락 이해해 문제를 구조화한 뒤, 해결 방안을 실행하고, 결과를 검증하며, 피드백을 반영하는 과정을 반복 경험한다.

고위드 루키 리그_2026 상반기 신입 공채

입사 후 약 6개월 시점에는 실전 경험을 바탕으로 한 직무 전환 평가가 진행된다. 평가 결과에 따라 참가자는 ▲법인관리 ▲사업개발 ▲제품기획 ▲사업운영 ▲마케팅 등 고위드 주요 직무에서 정식 주니어 멤버로 합류한다.

김항기 대표는 “고위드는 늘 ‘고객은 지금 무엇에 어려움을 겪고 있는가?’라는 질문에서 출발한다”면서 “루키 리그는 신입 구성원이 실제 고객 맥락 속에서 이 질문을 스스로 던지고, 정답을 기다리기보다 문제를 정의해, 끝까지 해결해보는 과정”이라고 말했다.

이번 공채는 2026년 1월 19일 정규직 입사를 전제로 진행되며, 2026년 1월 졸업 예정자 또는 기졸업자라면 지원할 수 있다. 서류 접수는 1월 1일까지 진행되며, 면접 전형은 1월 초에 실시된다.