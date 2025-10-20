자소설닷컴, ‘믿고 쓰는’ 알짜 기업 추천해준다

리멤버앤컴퍼니(각자대표 최재호·송기홍)가 운영하는 신입 채용 플랫폼 ‘자소설닷컴’이 데이터 평가를 통해 엄선한 기업들의 핵심 정보를 제공하는 ‘자소설’s Pick’을 출시했다고 20일 밝혔다.

자소설’s Pick은 실제 자사 플랫폼 내 객관적 데이터를 기반으로 신입에게 추천할 만한 기업만을 엄선한다. 선정 기업은 자소설 채용공고 조회수와 지원 수 등 취준생들의 선호도와 함께 기업의 신입 채용 빈도, 기업 성장 가능성, 기업 문화, 인사담당자와 지원자 간 소통 데이터 등을 종합적으로 분석해 채택된다. 자소설닷컴의 데이터 검증을 통해 직접 선별한 기업을 소개하는 것이다.

취준생들은 자소설이 제공하는 신뢰할 수 있는 기업 정보로 인해 취업 준비과정에서의 수고로움을 덜 수 있게 됐다. 자소설이 선정한 기업들의 핵심 정보를 한눈에 파악할 수 있어 지원할 기업을 판단하는 데 드는 시간과 노력을 획기적으로 줄일 수 있기 때문이다. 동시에 기업은 우수한 잠재적 지원자들에게 자사의 강점을 효과적으로 어필할 수 있어 긍정적인 채용 브랜딩 효과를 기대할 수도 있다.

자소설닷컴 관계자는 “성공적인 취업의 첫걸음은 ‘나에게 맞는 좋은 기업’을 아는 것에서 시작되는 만큼 취준생들의 막막한 고민을 해결하고, 기업에는 우수 신입 인재를 채용할 수 있도록 돕고자 자소설’s Pick을 선보이게 됐다”면서 “앞으로도 자소설닷컴은 취준생들이 합격이라는 본질에 더욱 집중할 수 있도록 돕는 가장 신뢰할 수 있는 취업 파트너가 되기 위해 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.