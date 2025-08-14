호텔롯데·하림·DB증권 등 신입·인턴 채용 시작

진학사 캐치는 2025년 주요 기업들이 신입 및 경력 채용을 본격적으로 시작했다고 14일 밝혔다. 채용을 진행 중인 기업은 롯데손해보험, 셀트리온, 하림, DB증권, 호텔롯데, 하나캐피탈 등이다.

롯데손해보험은 8월19일까지 '신입사원 채용'을 진행한다. 채용 직무는 디지털 플랫폼 기획/운영, IT, 데이터 분석, 영업지원 등이다. 공통 지원 자격은 대학 기졸업자 또는 2025년 8월 졸업예정자로서 2025년 9월 중 입사 가능한 자이다. 직무별 자세한 우대사항은 공고를 참고해야 한다. 채용 절차는 ▲서류전형 ▲AI역량검사 ▲면접전형 ▲최종합격 순으로 진행된다.

채용속보 인포그래픽(제공=진학사 캐치)

셀트리온은 17일까지 '2025년 분야별 신입/경력 수시 채용'을 실시한다. 이번 채용은 바이오신약, 데이터분석/시각화, 해외시스템운영, 패키징기획 등 약 40개 분야에서 모집한다. 직무별 필수요건과 우대조건은 채용 공고를 통해 확인할 수 있다. 채용 절차는 ▲입사지원 ▲서류전형 ▲인성검사 ▲면접전형 ▲건강검진 ▲최종합격 순이며, 직무에 따라 일부 채용 전형이 달라질 수 있다.

하림은 24일까지 '2025년 부문별 신입/경력사원 채용'을 실시한다. 모집 분야는 인사, 노무, 총무, 회계, 사육, 품질, R&D, 마케팅, 온라인MD, 영업, 냉동, 설비다. 직무별 자세한 지원 자격과 우대사항은 채용 공고에서 확인할 수 있다. 채용 일정은 ▲서류전형 ▲인적성검사 ▲면접 ▲최종합격 순으로 진행된다.

DB증권은 20일까지 '2025년 대졸 신입사원 채용연계형 인턴사원 모집'을 진행한다. 모집 직무는 WM영업, IB, 리서치로, 4년제 대학(대학원) 졸업 또는 2026년 2월 졸업예정자, 전 학년 성적 평균 B학점 이상인 자 등 자격 요건을 갖췄다면 지원할 수 있다. 전형 절차는 ▲서류전형 ▲역량검사 ▲인턴채용면접 ▲인턴십 ▲최종임원면접 ▲채용검진 ▲최종합격 순으로 진행한다.

관련기사

호텔롯데는 시그니엘 서울, 스카이힐, 리조트 부문에서 'L-CREW(체험형 인턴) 채용을 진행하며, 마감일은 부문별로 다르다. 모집 직무는 호텔서비스, 판촉, 기획, 식음 등이며, 직무별 근무지 및 우대 조건은 채용 공고를 확인해야 한다. 전형 절차는 ▲입사지원 ▲서류전형 ▲면접전형 ▲LIST검사 ▲신체검사 ▲최종합격 순이다.

하나캐피탈은 8월 18일까지 '2025년 채용연계형 인턴사원 채용'을 실시한다. 모집은 일반(영업, 마케팅, 경영지원 등)과 지역채용(각 지점 업무)으로 나눠서 진행된다. 공통 지원 자격은 2025년 10월~12월에 인턴 근무 가능한 자이며, 금융 혹은 데이터 관련 자격증 소지자 및 영어 성적 우수자는 우대하여 채용한다. 전형 절차는 ▲서류전형 ▲필기전형 ▲실무진면접 ▲임원면접 ▲인턴십 ▲합격자 발표 순이다.