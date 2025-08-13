경쟁 치열한 채용 시장..."AI가 못하는 역량 키워야”

올해 채용시장은 공고 수는 줄었지만 경쟁은 한층 치열해지고, Z세대는 공정한 보상과 유연한 근무환경을 요구하는 것으로 나타났다.

Z세대가 채용 공고를 보고 지원을 결정하기까지 걸리는 골든타임은 5분으로 조사됐다. 이 짧은 시간 내에 연봉·직무 등의 정보를 보다 명확히 지원자에게 제시하는 기업이 좋은 인재를 영입할 수 있는 가능성도 높일 수 있다.

채용 플랫폼 캐치는'2025년 상반기 캐치 채용 인사이트 리포트'를 13일 발표했다.

이번 리포트는 2024년과 2025년 상반기 채용공고 데이터, Z세대 구직자 설문조사, 면접 후기 3천7만 건 분석을 통해 올해 상반기 채용 시장의 흐름과 트렌드를 분석하고, 나아가 하반기 핵심 인재 확보를 위한 주요 전략과 인사이트 제시한 리포트다.

이번 리포트는 ▲상반기 채용 시장 인사이트 ▲Z세대가 선택하는 기업의 기준 ▲채용 콘텐츠 전략 리포지셔닝 ▲HR 이슈 브리핑 총 4개 파트로 구성됐다.

캐치에서 공개한 2025년 상반기 채용 인사이트 핵심 3가지는 다음과 같다.

공고는 줄었지만, 더 치열해진 경쟁

2025년 상반기 채용시장은 전년 대비 채용공고 수가 3% 감소하며 전반적인 위축 흐름을 보였다. 특히 AI 기술 확산으로 반복 업무 자동화가 가속화되면서 신입 채용 수요가 줄어든 반면, 기업의 상위권 인재에 대한 기대치는 더욱 높아졌다. 이에 스펙보다 직무 적합도와 실무 적응력처럼 AI가 대체할 수 없는 역량을 중심으로 한 선별 기준이 강화되고 있다.

Z세대 보상은 공정하게, 근무환경은 유연하게

Z세대는 기업 선택 기준으로 '공정한 보상', '유연한 근무환경'을 중시하는 것으로 나타났다. '직무급제' 도입 찬성 비율은 83%, '레벨제' 도입 찬성 비중은 72%로 나타났다. '주 4.5일제 선호도' 또한 78%로 매우 높았다. 경력의 중간 휴식기인 '마이크로 은퇴' 의향도 65%에 달했다.

채용 골든타임은 단 5분, 핵심은 구체적인 공고

Z세대가 채용 공고를 보고 지원을 결정하기까지 걸리는 채용 골든타임이 '5분 이내'임이 드러났다. 연봉·직무 정보·성장 가능성이 명확히 드러난 공고일수록 지원율이 높았으며, 면접에서는 '열정'보다 컬처핏과 직무 전문성이 주요 평가 기준으로 부상했다.

진학사 캐치 김정현 본부장은 "하반기 채용의 핵심은 단순히 많은 인재를 모으는 것이 아니라, 우리 기업에 꼭 맞는 인재를 어떻게 확보하느냐에 달려 있다"며 "이번 리포트가 하반기 채용 전략 수립과 실행에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.

캐치는 해당 '채용 인사이트 리포트'를 14일부터 무료 제공한다. 본 자료의 전문은 캐치 공식 기업회원 홈페이지 팝업 또는 1:1 문의를 통해 간편 신청 후 다운로드 받을 수 있다.

