AI로 신소재 개발 단축…정부, K-화학 기술혁신 로드맵 가동

석유화학업계가 정부의 차세대 기술혁신 로드맵과 민관 협력체 출범을 계기로 ‘범용 중심’ 산업구조를 스페셜티·친환경 중심으로 전환하는 동력이 마련될 것으로 기대하고 있다.

산업통상부는 23일 서울 소공동 롯데호텔에서 지자체 및 산·학·연 관계자 150여명이 참석한 가운데 '화학산업 혁신 얼라이언스' 출범식을 개최하고 'K-화학 차세대 기술혁신 로드맵 2030'을 발표했다.

이번 얼라이언스 출범과 로드맵 발표는 화학산업의 차세대 경쟁력 제고를 위해 기업들의 설비 합리화 노력과 더불어, 기존 범용 중심 소재를 고부가 스페셜티로 전환하는 것이 매우 시급하다는 인식에서 시작됐다. 기업, 대학, 연구소, 정부가 공동 참여하며, 특히 한국화학산업협회 33개 전체 회원사가 동참하기로 했다.

엄찬왕 화학산업협회 부회장 환영사 (사진=화학산업협회)

소재별로 분절화된 R&D가 아닌 화학산업 밸류체인(원료-소재-응용-수요)을 반도체·미래차 등 수요산업과 연계해 원팀 체계로 지원한다는 점에서 의의가 있다고 산업부는 설명했다. 정부는 22일 석유화학업계 간담회에서 밝힌 것처럼 R&D 지원 과정에서 사업재편 참여기업을 최우선으로 지원해 나갈 예정이다.

이날 발표된 'K-화학 차세대 기술혁신 로드맵 2030'은 현재 글로벌 5위인 한국 화학산업을 2030년 4위로 도약시키기 위한 실행전략을 담고 있다. ▲고부가 전환 ▲친환경 전환 ▲글로벌 환경규제 대응강화라는 3대 축을 중심으로 R&D 및 인프라를 고도화해 핵심소재 및 공정기술을 확보할 계획이다.

정부는 K-화학산업 내 M.AX 확산을 위해 소재 설계부터 제조 공정 전반에 인공지능(AI)을 활용한 기술개발과 기반구축을 지원할 예정이다. 신소재 개발 기간을 단축하기 위해 AI와 자동화 장비를 연계해 자율 실험체계를 구축하고, 원료 투입부터 중합·분리·후공정·가공에 이르는 공정 전 과정에 AI를 도입해 실시간으로 최적 공정조건과 에너지 소비를 최소화하는 지능형 공정 제어 시스템을 구현하는 과제를 포함해 기획할 예정이다.

로드맵 수립을 위해 국내 전문가 80여명이 6개월간 기술도출 및 수준 분석에 참여했으며, 석유화학기업 연구 책임자들 검토를 거쳐 실효성 있는 217개 요소기술을 마련했다. 이 기술들을 시장성과 기술 확보 수준에 따라 4가지 유형으로 분류해 맞춤형 지원전략을 마련할 계획이다. 산업부는 이번 로드맵을 기반으로 얼라이언스를 통해 과제를 기획하고 내년 1분기 중 대형 R&D 사업을 추진할 계획이다.

반도체·미래차 등 9개 분과별로 총 9개 ‘플래그십 프로젝트’를 추진할 예정인데, 수요 앵커기업이 핵심소재의 구체적인 핵심 성능요건을 제시하면 원료-소재-응용 단계에 있는 중소기업을 포함한 생태계 전반 핵심 기업들이 컨소시엄을 구성해 해당 성능을 충족하는 기술을 개발하고 상용화까지 연계하는 방식이다.

박동일 산업정책실장은 "석유화학기업들이 지난 19일 사업재편안을 제출하였고, 바로 어제 산업부 장관 주재 간담회에서 사업재편 이행을 위한 전력투구에 뜻을 모았다”며 “오늘 발표된 로드맵이 위기에 처한 화학산업이 고부가가치 산업으로 대전환하는 도약의 계기가 될 것이며, 산업부는 화학산업 생태계 전반 경쟁력 강화를 위한 R&D와 정책적 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한국화학산업협회는 금번 혁신 얼라이언스 출범을 계기로, 기존 공급자 중심에서 벗어나 시장 수요에 기반한 연구개발 체계가 보다 명확히 구축될 수 있을 것으로 내다봤다.

엄찬왕 한국화학산업협회 상근부회장은 “기업·대학·연구기관·정부가 함께하는 금번 화학산업 혁신 얼라이언스가 연구개발부터 사업화까지 연결되는 실질적인 협력 모델로 자리 잡기를 기대한다”며 “앞으로도 협회는 우리 기업들이 글로벌 시장을 선도할 수 있는 기술 경쟁력을 갖추고, 고부가·친환경 산업으로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.