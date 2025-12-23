iOS 26.3, 내년 1월 26일 출시 유력…어떤 기능 선보일까

애플이 새해 첫 아이폰 업데이트인 iOS 26.3를 개발 중인 가운데, 정식 출시 시점에 대한 전망이

나왔다.

IT매체 나인투파이브맥은 22일(현지시간) 애플의 과거 iOS 출시 패턴을 분석해 차세대 아이폰 운영체제 iOS 26.3이 내년 1월 말 출시될 가능성이 높다고 보도했다.

애플이 최근 iOS 26.3 첫 번째 베타버전을 출시했다. (사진=챗GPT로 생성)

과거 사례를 보면, 애플은 주로 월요일에 새 운영체제를 선보였다. ▲iOS 18.3 1월 27일(월) ▲iOS 17.3 1월 22일(월) ▲iOS 16.3 1월 23일(월)에 출시했다. 최근 3년 간은 모두 1월 셋째 주 월요일 ‘마틴 루터 킹 주니어 데이’ 일주일 뒤에 출시했다.

이 같은 일정에 비춰볼 때 iOS 26.3은 내년 1월 26일 공개될 가능성이 크며, 일정에 따라 하루 정도 늦춰질 수도 있다고 나인투파이브맥은 분석했다.

최근 공개된 개발자 대상 iOS 26.3 첫 번째 베타 버전에는 ▲안드로이폰로의 파일 전송 기능 ▲타사 스마트워치로 아이폰 알림 전달 기능(EU 사용자 대상) ▲새로운 배경화면 등이 추가됐다.

안드로이드폰 파일 전송 기능은 애플과 구글의 협력으로 도입된 것으로, 아이폰에서 안드로이드 기기로 데이터를 더 쉽게 전송할 수 있게 됐다. 또, 유럽연합(EU)에 거주할 경우 아이폰 알림을 타사 스마트워치로 받을 수 있다.

현재 iOS 26.3 베타 버전 개발은 계속 진행 중이며, 향후 추가 베타 버전이 공개될 가능성도 있다고 해당 매체는 전했다.