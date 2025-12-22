폴더블 아이폰, 진짜 화면 주름 없을까

애플이 화면 주름이 없는 폴더블 아이폰 개발 목표를 달성하지 못할 가능성이 많다는 전망이 제기됐다.

IT매체 폰아레나는 20일(현지시간) 중국 IT 팁스터 디지털챗스테이션을 인용해 애플 폴더블 아이폰 개발 상황을 보도했다.

최근 공개된 애플의 폴더블 아이폰 ‘아이폰 폴드’ 렌더링 (출처=아이폰 틱커)

디지털챗스테이션에 따르면, 애플은 폴더블 아이폰 주름을 보이지 않도록 만들기 위해 불균등 두께의 초박형 폴더블 유리(UFG)를 테스트하고 있지만, 아직까지 만족할 만한 성과를 내지 못한 상황이다. 다만 제품 출시 시점이 내년 9월로 예상되는 만큼, 개발을 이어갈 시간은 남아 있다는 설명이다.

또, 중국 스마트폰 제조사 두 곳도 주름 없는 접이식 디스플레이 개발에 관심을 보이며 UFG 기술을 평가 중이라고 전했다.

폰아레나는 공급망에 큰 문제가 발생하지 않는다면, 해당 디스플레이를 탑재한 중국산 폴더블폰이 폴더블 아이폰보다 먼저 시장에 등장할 가능성이 높다고 분석했다. 물론 이는 향후 1년 내 관련 기술이 실제로 구현될 수 있다는 전제하에서다.

갤럭시Z폴드7 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

한편, 삼성의 차세대 폴더블폰 갤럭시Z폴드8은 전작 갤럭시Z폴드 7 보다 접히는 부분의 주름이 더욱 눈에 띄지 않을 것으로 예상된다.

이로 인해 폴더블 아이폰은 그 어느 때보다 경쟁이 치열해진 폴더블 스마트폰 시장에 진입하게 될 전망이며, 바로 이 점이 애플 전략의 가장 큰 문제로 지적된다고 폰아레나는 전했다.

관련기사

폰아레나는 갤럭시Z폴드 7 이나 다른 최신 폴더블 플래그십 모델을 사용해 보면, 직사광선 아래에서 비스듬히 볼 경우 주름이 보일 수는 있지만 일반적인 사용 환경에서 크게 눈에 띄지 않는 수준이라고 평가했다.

이어 애플이 제품 차별화를 위해 ‘주름 없는 디스플레이’를 갖춘 폴더블 아이폰에 집착하고 있는 것 보이지만, 필수적이지 않은 기능을 위해 폴더블 아이폰 출시를 지나치게 미뤄왔고, 내년 가을 출시 역시 확실치 않은 상황이라고 평했다.