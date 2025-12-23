배민B마트, ‘내일 예약’ 서비스 도입

배달의민족의 즉시 장보기 서비스 배민B마트가 고객이 원하는 시간에 상품을 받는 ‘내일 예약’ 서비스를 도입하며 장보기 방식의 선택지를 넓혔다.

배민을 운영하는 우아한형제들은 지난 16일부터 배민B마트 전 매장에서 1시간 단위로 배달 시간을 지정할 수 있는 ‘내일 예약’ 서비스를 시작했다고 23일 밝혔다. 기존에는 당일 배달 중심이었으나, 예약 가능 시간을 익일까지 확장해 고객 편의성을 강화했다.

일반적인 이커머스 익일배송은 전날 밤 주문 마감 시간이 정해져 있고, 배송 시간도 넓은 범위로만 지정할 수 있어 정확한 수령 시점을 예측하기 어렵다는 한계가 있다. 배민B마트의 ‘내일 예약’은 주문 시 다음 날 원하는 시간을 1시간 단위로 선택할 수 있어 보다 계획적인 장보기가 가능하다.

배민B마트 운영 시간인 오픈 시각부터 자정까지 ‘내일 예약’을 선택하면 다음 날 지정한 시간에 상품을 받을 수 있으며, 운영하지 않는 시간대에 주문할 경우에는 당일 원하는 시간대로 배달 시점을 설정할 수 있다. 배달 진행 상황은 기존 즉시배달과 동일하게 앱에서 실시간으로 확인할 수 있다.

배민B마트는 앞서 운영 시간을 오전 6시까지 확대하고, 수도권을 넘어 전국 주요 도시로 서비스 지역을 넓히는 등 퀵커머스 활용 범위를 지속적으로 확장해 왔다. 이번 예약 서비스 도입을 통해 ‘당장 필요한 장보기’뿐 아니라 ‘미리 준비하는 장보기’ 수요까지 포괄하겠다는 전략이다.

평균 30분 내외 즉시배달로 퀵커머스 시장을 이끌어 온 배민B마트는 ‘내일 예약’을 통해 퇴근 후나 늦은 밤에도 다음 날 장보기를 준비할 수 있는 선택지를 제공하게 됐다. 즉시성과 계획성을 동시에 갖춘 장보기 서비스로 진화한다는 평가다.

이효진 우아한형제들 커머스사업부문장은 “즉시 배달을 넘어 고객이 원하는 시간에 맞춰 장보기를 계획할 수 있는 서비스로 확장했다”며 “앞으로도 고객 라이프스타일에 맞춘 장보기 경험을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.