SKT, 우수 협력사 30곳 시상...시너지·파트너십 강조

SK텔레콤이 지난 22일 '2025 최우수 협력사 시상식'을 열었다고 밝혔다.

올해로 20회를 맞은 시상식은 SK텔레콤이 협력사 노고에 감사의 뜻을 전하고 미래 동반성장 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

행사에선 ‘시너지’와 ‘파트너십’ 두 부문에서 총 30개사가 수상했다.

정재헌 SKT CEO가 지난 22일 열린 '2025 최우수 협력사 시상식'에서 축사를 하고있다. (사진=SK텔레콤)

시너지 부문에선 통신 서비스와 네트워크와 AI 등 SK텔레콤 주요 서비스 고도화에 기여하고, B2B 프로젝트를 성공적으로 수행한 23개사가 선정됐다.

파트너십 부문에선 동반성장 활동에 적극 참여하고, ESG 경영 체계 구축에 앞장선 7개사가 수상했다.

수상 기업엔 무이자 대출 프로그램, 임직원 복리후생 지원금 등 다양한 혜택이 제공된다. 이외 협력사에도 ▲동반성장펀드(대출이자 지원) ▲채용 및 교육 지원 ▲ESG 경영 체계 구축 지원 등 실질적인 동반 성장 프로그램을 운영한다.

관련기사

이번 시너지 부문 수상으로 6년 연속 최우수 협력사에 선정된 구본철 소프트웍스의 대표이사는 “SK텔레콤과 함께 고객을 위한 최고의 서비스를 제공하기 위해 노력하고 성과를 냈다는 점에서 자부심을 느낀다”며 “앞으로도 SK텔레콤의 본원적 경쟁력을 혁신함에 있어 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

정재헌 SK텔레콤 CEO는 “SK텔레콤의 든든한 버팀목이자 소중한 동반자가 되어준 파트너사 여러분에 감사드린다”며 “지난 20년 간 써 내려온 역사를 앞으로도 더 멀리, 그리고 다같이 이어 가기를 기대한다”고 말했다.