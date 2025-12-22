캐노피, 중기벤처부 '팁스' R&D 과제 최종 선정

근로자 중심 금융 플랫폼 캐노피(대표 이인후)가 중소벤처기업부가 주관하는 민간투자주도형 기술창업 지원 프로그램 ‘팁스(TIPS)’ R&D 과제에 최종 선정됐다고 22일 밝혔다.

팁스는 민간 운영사의 투자 및 추천을 통해 기술력과 성장 가능성을 검증받은 스타트업을 선발해 정부가 연구개발(R&D) 자금을 비롯한 사업화·글로벌 진출을 패키지로 지원하는 대표적인 기술창업 육성 프로그램이다.

캐노피는 이번 팁스 R&D 과제를 통해 근로자의 실시간 근무·출결·활동 패턴 등 비금융 데이터를 기반으로, 다양한 BaaS(Banking-as-a-Solution) 서비스를 초개인화하는 ‘금융 AI Agent’ 개발에 착수할 예정이다.

단순한 금융 서비스 제공을 넘어, 근로자 개인의 상황과 맥락을 이해하고 최적의 금융 행동을 제안하는 지능형 금융 에이전트를 구현하는 것이 목표다.

캐노피가 축적해온 비금융 데이터는 기존 금융권에서는 확보하기 어려운 실사용 기반 데이터로 구성돼 있다. 캐노피는 이를 AI 기술과 결합해, 급여 실시간 정산을 넘어 BaaS 기반 금융 서비스 전반을 지능적으로 연결하는 AI Agent로 확장할 계획이다.

이인후 캐노피 대표는 “이번 팁스 R&D 과제 선정은 캐노피가 쌓아온 비금융 데이터와 기술 방향성이 공식적으로 인정받은 결과”라며 “근로자의 실제 삶과 노동 데이터를 이해하는 금융 AI Agent를 통해, 기존 금융이 제공하지 못했던 초개인화된 금융 경험을 만들어가겠다”고 밝혔다.

캐노피는 현재 실시간 급여 정산 서비스를 시작으로, 근로자가 ‘이미 벌어놓은 돈’을 월렛처럼 관리할 수 있는 금융 플랫폼을 운영하고 있다. 이번 팁스 과제 선정을 계기로, 데이터·AI·BaaS를 결합한 차세대 근로자 금융 인프라 기업으로의 도약에 속도를 낼 방침이다.