지질연, 최우수 논문상에 폐배터리 재활용 기술 선정

한국지질자원연구원(KIGAM)은 22일 열린 '2025년도 성과포상식'에서 최고상인 최우수논문상을 ‘저에너지·고효율 선광 기술’을 개발한 최준현 자원회수연구센터 선임연구원이 수상했다고 밝혔다.

최 선임연구원은 공기 흐름을 이용해 무거운 금속과 가벼운 불순물을 정밀하게 가려내는 ‘지그재그 공기 분급’ 전처리 기술과, 과황산나트륨을 활용해 리튬을 선택적 회수하는 ‘산(Acid) 무첨가 선택적 리튬 침출’ 공정을 개발했다.

이는 모두 폐배터리 재활용에 응용 가능하다.

한국지질자원연구원 권이균 원장(오른쪽)이 22일 성과포상식에서 우수논문상을 수상산 최준현 선임연구원에 시상한뒤 기념촬영했다.(사진=지질자원연구원)

지질자원연은 "이 연구성과가 최상위 국제 학술지에 게재됐고, 출판 1년 미만에 20회 이상 인용되는 등 학계의 주목을 받았다"고 평가했다.

은상은 석유․미래에너지연구센터 최지영 책임연구원에게 돌아갔다. 최 책임은 동해 해저 표층의 이산화탄소 농도 이상치가 해양 규산염 풍화작용에 의한 탄소 제거 현상임을 입증했다. 이는 향후 이산화탄소 포집·저장(CCS) 기술의 고도화와 국가 탄소중립 실현에 기여할 것으로 기대됐다.

동상은 환경지질연구센터 김소정 선임연구원이 습지 환경에서 비소(Arsenic)가 메탄 생성 미생물에 미치는 영향을 분석한 결과물로 수상했다.

이 외에도 지질연은 신진연구상, 기술사업화상, 우수행정상, 특별공로상, 노사화합상 등 다양한 부문에서 총 18건의 표창을 수여했다.