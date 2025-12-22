이재용, 삼성전자 기흥 DS사업장 방문...반도체 격려

R&D 현황 점검...임직원 사기 북돋아

반도체ㆍ디스플레이입력 :2025/12/22 11:23    수정: 2025/12/22 13:00

전화평 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이재용 삼성전자 회장이 반도체 사업을 담당하는 DS부문 사업장을 방문한다.

22일 재계에 따르면 이 회장은 이날 오전 경기도 기흥캠퍼스 등 DS사업장을 방문해 차세대 연구·개발(R&D) 단지인 ‘NRD-K’ 등을 살펴보는 걸로 전해진다.

지난 15일 미국 출장을 마치고 귀국한 뒤 약 일주일만의 국내 사업장 방문이다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 4월 일본 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SCBAC)로 귀국하는 모습(사진=뉴스1)

이번 이 회장의 사업장 방문은 올해 하반기 들어 크게 실적이 개선된 반도체 사업 임직원들의 사기를 북돋아 주기 위함으로 풀이된다.

관련기사

삼성전자는 올해 3분기부터 고대역폭메모리(HBM) 출하량을 확대하며 사업 회복의 신호탄을 알렸다. 여기에 전 세계적인 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 범용 D램 가격이 상승하며 높은 영업이익을 올린 바 있다.

증권가에서는 삼성전자 메모리사업부 영업이익이 상반기 약 6조3천500억원에서 하반기 23조원 이상으로 크게 늘어날 것으로 예상한다. 올해 연간으로는 30조원에 육박하는 영업이익을 기록할 전망이다.

전화평 기자peace201@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
삼성전자 이재용 반도체 기흥 R&D

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

AI, 추론 모델→행동도구로…'월드모델' 경쟁 불붙는다

"인간을 이해하는 피지컬 AI가 의료·산업·일상 바꾼다"

양자기술, 강원 기업이 사업 가능성 입증했다

새해 AI 반도체 지도 바뀐다…메모리·시스템 신성장 국면 도래

ZDNet Power Center