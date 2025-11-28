삼성家, 이재용 장남 임관식에 총출동…모친 임세령도 참석

미국 시민권을 포기하고 해군 장교로 입대한 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호씨 임관식에 삼성가(家)는 물론 임세령 대상홀딩스 부회장도 행사에 함께 했다.

지난 9월 해군 장교 후보생으로 입교한 이씨는 28일 오후 경남 창원시 해군사관학교에서 열린 해군 학사사관후보생 139기 임관식에서 기수 대표로 제병 지휘를 했다. 후보생을 대표해 임관 선서를 하고 해군참모총장으로부터 계급장도 받았다.

입교식에 불참했던 이재용 회장은 이날 임관식에 직접 참석해 이씨의 해군 소위 임관을 축하했다. 홍라희 관장, 이서현 사장도 가족석에 나란히 앉았다. 동생인 이원주씨는 참석하지 않은 것으로 알려졌다.

이재용 삼성전자 회장이 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이서현 삼성물산 사장과 함께 28일 경남 창원시 해군사관학교에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에 참석한 모습 (사진=뉴스1)

이씨 모친인 임세령 대상그룹 부회장도 임관식에 참석했다. 이 회장과 임 부회장이 2009년 이혼 후 같은 공식 석상에 참석한 것은 이번이 처음이다.

한편 이씨는 2000년 미국에서 태어난 선천적 복수국적자이지만 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기하면서 '노블레스 오블리주'라는 평가도 나온다. 지호 씨의 군 생활 기간은 훈련 기간 및 임관 후 의무복무기간인 36개월을 포함한 39개월이며, 복무를 연장하지 않으면 2028년 12월2일 전역한다. 통역장교로 다양한 임무를 수행할 예정이다. 이씨의 임관으로 삼성일가에서는 처음으로 장교를 배출하게 됐다.