KWM 자회사 플레이컴퍼니, 한솔인티큐브 인수

KWM(K Wave Media)는 자회사 플레이컴퍼니가 설립한 특수목적법인(SPC) 플레이버스를 통해 코스닥 상장사 한솔인티큐브를 인수하기로 결정했다고 22일 밝혔다.

이번 인수는 KWM이 엔터테인먼트 산업에서 축적한 IP 비즈니스 경험을 한솔인티큐브의 ICT 솔루션 및 AI기술력과 결합함으로써, 콘텐츠·AI·플랫폼 간 차세대 디지털 생태계를 구축하기 위한 전략적 행보다.

한솔인티큐브는 AI 컨택센터, 스마트솔루션, 플랫폼 기술 등 B2B ICT 인프라 분야에서 오랜 기간 안정적인 기술력과 고객 기반을 확보한 기업이다. 특히 금융, 공공, 통신 분야의 대형 프로젝트를 수행하며 축적한 AI 음성·언어 인식 기술 및 클라우드 플랫폼 역량은 KWM의 글로벌 콘텐츠 유통 네트워크와 결합하면 콘텐츠 산업 내 데이터 기반 고객 경험 혁신으로 확장될 수 있을 것으로 회사 측은 기대했다.

KWM 자회사 플레이컴퍼니 로고.

플레이컴퍼니는 지난 십수년간 국내외 엔터테인먼트 산업 전반에서 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행하며 아티스트 IP 사업, 글로벌 K-콘텐츠 제작·유통, 그리고 대형 리테일 협업 등에서 폭 넓은 경험을 보유하고 있다. 이번 인수는 플레이컴퍼니가 설립한 SPC, 플레이버스를 통해 실행되며, 이를 기반으로 콘텐츠 중심의 새로운 AI 서비스 모델 및 커뮤니케이션 플랫폼 구축을 추진할 계획이다.

KWM은 이번 인수를 통해 ‘엔터테인먼트+테크놀로지(EnterTech)’라는 새로운 성장 축을 본격화할 계획이다. 향후 플레이컴퍼니를 중심으로 한 한솔인티큐브의 통합 조직 내에서 ▲AI 솔루션 ▲팬 커뮤니티 플랫폼 ▲IP 머니타이즈 비즈니스 ▲데이터 기반 콘텐츠 유통 등으로 사업 영역을 확장하며, 이를 통해 K-콘텐츠 산업의 글로벌 경쟁력 강화 및 기술 중심의 가치사슬 고도화를 추진할 예정이다.

이 회사는 나스닥에 상장된 글로벌 K-콘텐츠 기업이다. K-POP, 드라마/영화, K-뷰티 등 다양한 문화 IP를 중심으로 글로벌 시장에서 IP 머니타이제이션(수익화) 사업을 전개하고 있다. 비트코인 트레저리 전략을 채택해 디지털 자산을 기업 재무 구조와 연결하였으며, 블록체인 기술을 활용한 콘텐츠 산업의 투명성과 효율성을 혁신하고, 글로벌 IP 커머스 생태계와 토큰 기반 팬 커뮤니티 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작자와 소비자 간의 가치 순환 구조를 실현하고 있다.

관련기사

KWM 관계자는 “플레이컴퍼니는 국내 엔터테인먼트 산업을 넘어 동남아·미국·일본 등 글로벌 시장에서 K-콘텐츠를 기반으로 한 상업적 성공 경험을 다수 축적해왔다”며 “이러한 실무 경험과 IP 비즈니스 감각이 한솔인티큐브의 기술력과 결합될 경우 콘텐츠·AI·커머스가 유기적으로 연결되는 새로운 형태의 글로벌 플랫폼 기업으로 진화할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

또한 “이번 인수는 단순한 기업 결합을 넘어, K-콘텐츠 산업의 디지털 전환과 글로벌 확장 가속화를 위한 전략적 발판”이라며, “양사의 결합을 통해 고객 맞춤형 데이터 분석, AI 팬 커뮤니티, 그리고 IP 기반 커머스 머니타이즈 등 다양한 신사업 영역에서 시너지를 창출할 것”이라고 덧붙였다.