베스핀글로벌-위버스브레인, 기업용 AI 교육 플랫폼 공동 개발…글로벌 시장 공략

베스핀글로벌의 글로벌 클라우드·인공지능(AI) 서비스 역량과 위버스브레인의 교육 플랫폼 전문성을 더해 산업별 맞춤형 기업 교육 시장 확대에 나선다.

베스핀글로벌은 위버스브레인과 전략적 제휴를 맺고 기업용 AI 교육 플랫폼 공동 개발 및 시장 확대에 나선다고 3일 밝혔다.

이번 협력은 디지털 전환과 인재 양성을 동시에 지원하는 새로운 기업 교육 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다.

위버스브레인 조세원 대표(왼쪽)과 베스핀글로벌 코리아 허양호 대표(이미지= 베스핀글로벌)

베스핀글로벌은 글로벌 시장 경험과 클라우드·AI 매니지드 서비스 역량을, 위버스브레인은 AI 교육 플랫폼 기술력과 교육 콘텐츠 기획·운영 노하우를 제공한다. 특히 베스핀글로벌의 헬프나우 에이전틱 AI 플랫폼(HelpNow Agentic AI Platform)과 위버스브레인의 맥스 AI 월드(Max AI World)를 통합해 산업별 특화형 기업 교육 플랫폼을 공동으로 선보일 계획이다.

새 플랫폼은 AI를 활용해 학습자 개인별 최적화된 교육 과정을 제공하고, 산업군에 맞는 전문 콘텐츠를 자동화된 방식으로 구성한다. 이를 통해 기업은 직원들의 역량 강화와 디지털 전환 속도를 높이는 동시에, 학습 데이터 분석을 통한 인재 관리와 조직 운영 효율화까지 기대할 수 있다.

업계에서는 이번 협력이 빠르게 성장하는 글로벌 기업 교육 시장의 중요한 분기점이 될 것으로 보고 있다. 글로벌 기업 교육 시장은 연평균 8% 이상 성장세를 보이고 있으며, 특히 AI 기반 맞춤형 학습 솔루션은 차세대 HR 테크의 핵심 성장 동력으로 꼽힌다.

허양호 베스핀글로벌 코리아 대표이사는 "AI 전문 서비스와 교육 플랫폼의 융합은 기업들이 인재 육성과 디지털 전환을 동시에 실현할 수 있는 핵심 전략"이라며 "이번 협력으로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 차별화된 교육 AI 솔루션을 제공하겠다"고 말했다.

조세원 위버스브레인 대표이사도 "위버스브레인은 AI를 활용한 초개인화 학습과 산업별 맞춤형 외국어 서비스로 기업 교육 시장에서 이미 콘텐츠 경쟁력을 입증했다"며 "베스핀글로벌의 글로벌 역량이 더해지면 글로벌 시장에서 더욱 확고한 경쟁 우위를 확보할 것"이라고 강조했다.

양사는 이번 제휴를 계기로 ▲공동 솔루션 개발 ▲해외 시장 동반 진출 ▲산업군 맞춤형 교육 서비스 확대 등 장기적 협력 체계를 강화하며, AI 중심의 차세대 기업 교육 생태계 주도권 확보에 나설 방침이다.