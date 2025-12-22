비트코인 '6만 달러 vs 25만 달러'…같은 회사 다른 전망, 왜?

비트코인이 내년 상반기 6만 달러까지 하락할 수 있다는 내부 전망 문건이 공개되며 논란이 확산되자 미국 자산운용사 톰 리 펀드스트랫 공동 창업자 겸 비트마인 최고경영자(CEO)가 입장을 밝혔다.

톰 리는 수개월 내 비트코인이 25만 달러에 도달할 수 있다고 공개 석상에서 언급한 인물이다. 같은 회사 내부에서 정반대 가격 전망이 제시됐다는 점에서 디지털자산(가상자산) 시장의 이목이 집중된다.

미국 가상자산 매체 코인데스크의 21일(현지시간) 보도에 따르면 이번 논란은 펀드스트랫 션 패럴 디지털자산 전략 헤드가 작성한 것으로 추정되는 내부 문건이 공개되면서 부터다.

톰 리 비트마인 의장(사진=지디넷코리아)

해당 문건은 공식 보고서가 아닌 리스크 관리 목적의 내부 자료로 알려졌으며 최근 소셜미디어 X(구 트위터)를 통해 일부 내용이 노출됐다.

문건에는 내년 상반기 가상자산 시장이 조정 국면에 진입할 가능성을 전제로, 비트코인 가격이 6만 달러(약 8천886만원) 수준까지 하락할 수 있다는 전망이 담겼다.

이와 함께 이더리움은 1800~2000달러(약 266만5천800원~296만2천원), 솔라나는 50~75달러(약 7만4천50원~11만1천75원) 범위까지 밀릴 수 있다는 시나리오도 제시됐다. 현재 시세 대비 큰 폭의 하락 가능성을 가정한 보수적 전망이다.

이 같은 내용이 알려지자 시장에서는 펀드스트랫 내부에서도 디지털자산을 바라보는 시각이 크게 엇갈리고 있다는 해석이 나왔다.

특히 톰 리가 최근 두바이에서 열린 바이낸스 블록체인 위크 2025에서 비트코인이 수개월 내 25만 달러에 도달할 수 있다고 언급한 바 있어 전망 간 간극이 더욱 부각됐다.

이에 대해 톰 리는 이와 같은 전망 차이는 분석의 초점이 다르기 때문이라고 설명했다.

그는 “나는 거시적 시장 사이클과 유동성 환경에 집중하지만, 션 패럴은 자금 흐름과 리스크 관리에 초점을 맞추고 있다”며 “각자의 역할에 따라 시나리오가 달라질 수 있다”고 밝혔다.

톰 리는 또 해당 문건이 단기 조정 가능성을 전제로 한 리스크 관리용 자료라는 점을 강조하며, 자신의 중장기 강세 전망과는 성격이 다르다고 선을 그었다.

또한 비트코인을 둘러싼 제도권 자금 유입과 글로벌 유동성 환경이 여전히 구조적인 상승 요인으로 작용하고 있다는 기존 입장을 재확인했다.