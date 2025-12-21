美 법무부 "트럼프 숨길 의도 없다"…엡스타인 파일 선별 공개 의혹 시끌

미국 법무부가 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인 사건 관련 기록 공개를 시작하면서, 워싱턴 정가에서 후폭풍이 이틀째 이어지고 있다.

법무부는 전날(19일) 수사·재판 자료와 사진, 경찰 기록 등 방대한 문서 묶음을 온라인에 공개한 데 이어 20일(현지시간)에도 추가 자료를 일부 공개했다. 다만 공개된 문서 상당수는 피해자 보호 등을 이유로 대거 가림 처리되거나 통째로 검게 처리돼 ‘투명성’ 논란이 커지고 있다.

CNN 등 외신에 따르면 1차 공개분에는 엡스타인의 과거 행적과 성착취 방식의 단면을 보여주는 자료가 포함됐다. 플로리다 팜비치 경찰 보고서에는 “돈을 벌 수 있다”는 말에 속아 엡스타인 자택을 찾았다는 10대 피해자의 진술 취지와, 발설 시 “나쁜 일이 생길 수 있다”는 협박성 발언이 기재돼 있다.

(사진=미국 법무무)

일부 대배심 자료·증언 기록에는 마사지 등을 미끼로 미성년자를 유인해 학대했다는 진술과, 피해자가 14세 안팎으로 언급되는 대목도 담겼다.

이와 함께 ‘도널드 트럼프가 엡스타인을 찾는 전화를 했다’는 손글씨 메모도 공개됐다고 CNN은 전했다. 다만 해당 메모가 언제 작성됐는지, 어떤 용건이었는지에 대한 정보는 확인되지 않았다.

정치권의 초점은 '무엇이 공개됐고, 무엇이 빠졌는가'로 옮겨가고 있다. 로이터는 공개 자료에 빌 클린턴 전 대통령 등 유명 인사 사진이 다수 포함된 반면, 트럼프 대통령 관련 언급은 눈에 띄게 적었다고 전했다. 여기에 법무부 사이트에 올라왔던 자료 중 트럼프 대통령이 등장하는 사진을 포함해 최소 16개 파일이 하루 만에 사라졌다는 보도까지 나오며 의혹이 증폭됐다.

법무부는 의도적으로 트럼프 대통령 관련 내용을 제외한 것 아니냐는 의혹을 일축했다. 방대한 물량과 피해자 신원 보호를 이유로 공개가 단계적으로 이뤄질 수밖에 없으며, 추가 자료도 수 주 내 계속 공개하겠다는 입장이다. 법무부는 향후 수 주에 걸쳐 수십만 건의 문서를 공개할 방침이다.

토드 블랜치 법무부 부장관은 전날 ABC 방송에서 “트럼프 대통령은 처음부터 공개 가능한 모든 파일은 공개돼야 한다고 말해왔고, 우리는 그렇게 하고 있다”고 말했다.

블랜치 부장관은 ‘트럼프 대통령의 이름이 언급된 모든 문서가 공개되느냐’는 질문에 “법에 부합한다는 전제하에 그렇다”고 답했다. 그는 또 “도널드 트럼프라는 이름이나 빌 클린턴, 리드 호프먼 같은 이름이 등장한다는 이유로 어떤 것도 숨기려는 의도는 없다”고 강조했다.

(사진=법무부 공개자료 캡쳐화면)

블랜치 부장관은 야당인 민주당 의원들이 엡스타인이 남긴 자료 가운데 일부만 선별적으로 공개해 트럼프 대통령을 부정적으로 보이게 하고 있다고 비난했다. 그는 연방 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들이 엡스타인의 저택에서 확보한 9만5천여 장 사진 가운데 엡스타인과 트럼프 대통령이 함께 찍힌 사진을 공개한 사례 등을 거론한 것으로 전해졌다.

전날 공개된 문서에는 빌 클린턴 전 대통령이 얼굴이 가려진 여성의 허리 쪽에 팔을 두른 채 친밀한 자세로 앉아 있거나, 여성과 욕조에 함께 있는 모습 등 클린턴 전 대통령의 사진도 다수 포함됐다.

이에 대해 클린턴 측 에인절 우레냐 대변인은 성명을 내고 “이 사안은 클린턴에 관한 문제가 아니다”라며 “모든 사람, 특히 마가(MAGA·트럼프 대통령 강성 지지층)는 희생양이 아니라 답을 원한다”고 반발했다.

민주당도 법무부가 공개한 문서가 전체 증거의 극히 일부에 불과하다며 정부가 즉각 모든 파일을 공개해야 한다고 촉구했다.

트럼프 대통령은 엡스타인의 성범죄 사실이 드러나기 전인 2000년대 초까지 그와 여러 파티나 행사에 함께 참석한 사실을 근거로 성범죄 연루 의혹이 제기돼 왔다. 그러나 트럼프 대통령은 자신은 아무 연관이 없으며 민주당의 정치 공세라고 주장해왔다.

한편, 지지율 하락에 직면한 트럼프 대통령은 올해 크리스마스 전후 이틀을 연방 행정부처와 연방기관 휴무일로 지정하는 행정명령에 서명한 것으로 알려졌다. 역대 미국 대통령들이 크리스마스 전후 하루 정도를 연방 공무원 휴무일로 지정한 사례는 있었지만, 24일과 26일을 모두 휴무일로 지정한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.