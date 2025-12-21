전 세계 10억달러 흥행작 59편…‘주토피아 2’ 최단기간 돌파

20일(현지시간) 데드라인에 따르면 전 세계 박스오피스에서 10억 달러(약 1조5천억원) 이상을 벌어들인 영화가 총 59편으로 집계됐다.

최근에는 ‘주토피아 2’가 개봉 17일 만에 10억 달러를 돌파하며 할리우드 애니메이션 및 전체 관람가 영화 가운데 역대 최단기간 기록을 세웠다.

월트 디즈니 애니메이션 스튜디오 작품인 주토피아 2는 지난 12일 글로벌 누적 수익 10억 달러를 넘어선 데 이어, 현재까지 11억4천720만 달러 이상의 매출을 기록 중이다. 이는 같은 기간 개봉한 디즈니 실사 영화 ‘릴로 & 스티치’, 애니메이션 ‘인사이드 아웃 2’, 마블 영화 ‘데드풀 & 울버린’ 등 최근 10억 달러 클럽에 합류한 작품들과 어깨를 나란히 하는 성과다.

주토피아 2_포스터

역대 글로벌 흥행 1위는 2009년 개봉한 제임스 카메론 감독의 ‘아바타’로, 전 세계에서 약 29억2천370만 달러의 수익을 올렸다. 그 뒤를 이어 ‘어벤져스: 엔드게임’(27억9천943만 달러), ‘아바타: 물의 길’(23억4천347만 달러), ‘타이타닉’(22억6천481만 달러) 등이 상위권에 올랐다.

10억 달러 이상 흥행작 59편 가운데 상당수는 프랜차이즈 영화다. ‘스타워즈’, ‘아바타’, ‘마블 시네마틱 유니버스(MCU)’, ‘해리 포터’, ‘분노의 질주’, ‘쥬라기’ 시리즈를 비롯해 디즈니·픽사 애니메이션과 실사 리메이크 작품들이 대거 포함됐다.

특히 ‘어벤져스’ 시리즈는 ‘엔드게임’, ‘인피니티 워’, ‘에이지 오브 울트론’, ‘어벤져스’ 등 다수 작품이 동시에 10억 달러를 돌파했다.

여성 감독의 기록도 주목된다. 2023년 개봉한 ‘바비’는 글로벌 흥행 수익 14억4천만 달러를 기록하며 그레타 거윅 감독을 전 세계 및 북미 박스오피스에서 두 번째로 10억 달러를 돌파한 여성 감독으로 올려놓았다. 앞서 제니퍼 리 감독은 ‘겨울왕국 2’를 통해 같은 기록을 세운 바 있다.

현재까지 집계된 10억 달러 클럽에는 '겨울왕국' 시리즈, '토이 스토리' 시리즈 등 애니메이션 강세와 더불어 '탑건: 매버릭', '조커', '다크 나이트' 등 다양한 장르의 실사 영화들이 포함됐다.