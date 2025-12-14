디즈니 '주토피아 2', 개봉 17일 만에 10억 달러 돌파

디즈니의 애니메이션 속편 '주토피아 2'가 개봉 17일 만에 전 세계 박스오피스 수익 10억 달러(약 1조5천억원)를 돌파하며 흥행 돌풍을 일으키고 있다. 이는 역대 PG 등급(부모 지도 하 전체관람가) 영화 중 가장 빠른 속도로 달성한 기록이다.

14일 버라이어티 등 외신 보도에 따르면, 주토피아 2는 11일(현지시간)까지 북미에서 2억3천270만 달러, 그 외 국가에서 7억5천340만 달러를 벌어들여 총 9억8천610만 달러의 누적 수익을 기록했다. 12일 수익을 포함하면 10억 달러 고지를 무난히 넘어설 것으로 집계된다.

주토피아 2_포스터

이로써 '주토피아 2'는 디즈니의 '릴로 앤 스티치'(10억3천만 달러)와 중국 애니메이션 대작 '나타 2'(19억 달러)에 이어 2025년 개봉작 중 세 번째로 '10억 달러 클럽'에 가입하게 됐다. 역대 애니메이션 중 10억 달러를 돌파한 작품은 단 13편뿐이며, 그중 10편이 디즈니 작품이다.

'주토피아 2'의 초반 흥행세는 압도적이었다. 추수감사절 연휴를 앞두고 개봉한 이 영화는 5일간의 연휴 동안 북미에서만 1억5천800만 달러, 전 세계 5억5천900만 달러의 수익을 올렸다. 이는 역대 추수감사절 개봉작 중 2위, 애니메이션 사상 최고 오프닝 성적이며, 전체 영화 역사상 네 번째로 높은 글로벌 데뷔 기록이다.

특히 중국 시장에서의 성과가 두드러진다. 최근 할리우드 영화가 중국에서 고전하는 추세에도 불구하고, '주토피아 2'는 중국에서만 4억3천만 달러를 벌어들이며 '어벤져스: 엔드게임'(6억3천200만 달러)에 이어 중국 역대 외화 흥행 2위에 올랐다. 이는 상하이 디즈니랜드에 오픈한 '주토피아 랜드'의 인기가 영화의 폭발적인 흥행으로 이어진 것으로 분석된다.

재러드 부시 월트 디즈니 애니메이션 스튜디오 최고 크리에이티브 책임자는 "이 성과는 전 세계 관객들이 극장이라는 공간에서 함께 영화를 관람하는 경험을 공유하고 있다는 것을 의미하기에 우리에게 큰 의미가 있다"며 "모두가 함께하는 것이야말로 진정한 '주토피아'의 꿈"이라고 소감을 밝혔다.

전작 이후 9년 만에 돌아온 '주토피아 2'는 동물들이 사는 대도시를 배경으로 토끼 경찰관 주디(지니퍼 굿윈 분)와 여우 닉(제이슨 베이트먼 분)이 수수께끼의 파충류 시민을 쫓기 위해 다시 뭉치는 이야기를 그린다. 업계에 따르면 평단의 호평과 입소문, 그리고 지난 8월 '배드 가이즈 2' 이후 가족 영화의 부재로 인한 억눌린 수요가 흥행의 주요 요인으로 꼽힌다.