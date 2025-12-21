구글 번역, 말투까지 옮긴다…'제미나이'로 실시간 통역 진화

인공지능(AI)이 언어 장벽을 허무는 속도가 한층 빨라지고 있다. 구글이 자사 생성형 AI '제미나이'를 구글 번역에 본격 통합하며 이어폰만 착용하면 실시간으로 통역을 들을 수 있는 기능을 선보였다.

단순 번역을 넘어 화자의 억양과 뉘앙스까지 재현하면서 글로벌 커뮤니케이션 방식 자체를 바꿀 수 있다는 평가가 나온다.

21일 구글에 따르면 회사는 안드로이드용 구글 번역 앱에 '실시간 번역' 베타 기능을 도입하고 다양한 음성 간 실시간 번역을 지원하기 시작했다. 해당 기능은 미국·멕시코·인도에서 우선 제공되며 70개 이상의 언어를 지원한다.

구글이 제미나이를 실시간 번역 기능에 통합했다. (사진=구글)

이번 업데이트의 핵심은 번역의 자연스러움이다. 제미나이 기반 실시간 번역은 단어를 기계적으로 옮기는 방식에서 벗어나 문맥을 이해해 의미를 재구성한다.

관용구도 직역이 아닌 실제 의미에 맞게 번역한다. 화자의 말투가 활기차거나 머뭇거리는 경우 번역된 음성에서도 같은 뉘앙스가 유지된다.

사용 방식도 간단하다. 안드로이드 스마트폰에서 번역 앱을 실행해 실시간 번역을 누른 뒤 이어폰을 착용하면 상대방의 발언이 즉시 설정한 언어로 들린다. 특정 브랜드 이어폰에 한정됐던 과거와 달리 유·무선 이어폰 대부분에서 작동한다는 점도 특징이다. 여행 중 대화는 물론 해외 강연, 회의, 외국어 콘텐츠 감상 등 다양한 상황에서 활용할 수 있다.

양방향 대화에서도 기능이 한층 정교해진다. 제미나이는 화자를 자동으로 구분해 출력 언어를 전환하며 여러 언어가 섞인 대화도 별도 설정 없이 처리한다. 배경 소음을 줄이는 기술도 적용돼 시끄러운 환경에서도 비교적 안정적인 번역 품질을 유지한다는 설명이다.

업계에서는 이번 업데이트를 AI 기반 커뮤니케이션의 분기점으로 평가한다. 기존 번역 기술이 정보 전달에 초점을 맞췄다면 제미나이 기반 실시간 번역은 인간 대화의 감정과 리듬까지 포착하려는 시도기 때문이다. 이는 단순 편의 기능을 넘어 글로벌 비즈니스·교육·콘텐츠 산업 전반에 영향을 미칠 수 있는 변화로 해석된다.

구글은 번역 기능과 함께 언어 학습 도구도 강화했다. 발음 피드백을 고도화하고 학습 연속 일수를 추적하는 기능을 추가했으며 독일·스웨덴·대만 등 약 20개국으로 서비스 지역을 확대했다. 회사는 내년 iOS와 더 많은 국가로 실시간 번역 베타를 확대할 계획이다.

구글은 "우리는 단어 자체가 아니라 말 속에 담긴 의미와 뉘앙스까지 전달하는 번역을 목표로 하고 있다"며 "제미나이를 통해 사람들이 언어 장벽 없이 서로를 이해하도록 도울 것"이라고 밝혔다.