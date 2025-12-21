"내년을 설계해보세요"...T팩토리 성수 이색전시

SK텔레콤이 플래그십 스토어 T팩토리 성수에서 새해 2월22일까지 약 두달 간 신규 전시 ‘포 마이 넥스트 챕터(FOR MY NEXT CHAPTER)’를 진행한다고 밝혔다.

‘포 마이 넥스트 챕터’ 전시는 고객들이 만다라트 계획표를 통해 2025년을 돌아보고, 8가지 라이프스타일 마켓을 체험하며 2026년의 자신을 디자인할 수 있는 공간으로 마련됐다.

SK텔레콤은 T팩토리 성수를 연말연시 시즌에 맞춰 다양한 브랜드와 체험을 한데 모은 ‘윈터 마켓’ 콘셉트로 단장하고 루틴, 건강, 재테크, 학업과 커리어, 뷰티, 취미와 여가, 인간관계, 나만의 목표 등 8가지 마켓으로 공간을 구성했다.

또한 전시에는 크리넥스, 런드리고, 이데아뉴트리션, 베지어트, 리튼, 포레스트, 밤의서점, 더 그란, 쉐누아파리 등 총 9개 브랜드가 입점해 T 팩토리 성수에서만 구입할 수 있는 한정 판매 제품과 특별 할인가 제품, 무료 굿즈 등을 제공한다.

각 마켓에는 라이프스타일 컨셉에 맞게 ‘AI 강점 진단 검사’, ‘취미 돌림판’, ‘생활 계획표 만들기’ 등 다양한 체험 코너도 마련됐다.

각 마켓을 모두 둘러본 뒤 ‘나만의 목표’ 코너를 체험하게 되며, 3개월 후의 자신에게 2026년에 꼭 이루고 싶은 목표와 그 목표를 이루기 위한 방법을 적은 편지(MMS)를 보내며 체험을 마치게 된다.

윤재웅 SK텔레콤 프로덕트&브랜드본부장은 “‘어제의 자신보다 나은 나’를 중시하는 Z세대를 위해 이번 체험 전시를 기획했다”며 “T 팩토리 성수의 두 번째 전시인 ‘포 마이 넥스트 챕터’를 통해 SK텔레콤은 Z 세대의 성장을 지원하고, 그들의 새로운 시작을 응원할 것”이라고 말했다.