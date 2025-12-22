기후부, '이차전지 염폐수' 공공 처리장 연계 기술 개발 추진

기후에너지환경부는 이차전지 분야에서 발생하는 염분 함유 폐수(염폐수)를 처리하는 데 에너지 소모를 줄이고, 폐수 내 물질을 회수하면서 용수도 재이용할 수 있는 국가 기술개발 사업을 내년 상반기부터 시작한다고 22일 밝혔다.

기후에너지환경부는 지난해 초부터 이차전지 산업계와 분기별 실무 소통협의체를 운영하며 폐수 적정 처리 기술을 지원해 왔다. 이 과정에서 이차전지 염폐수 처리를 위해서는 많은 에너지와 자원이 소모돼 기업에 큰 부담이 되고 있다는 현실을 파악했다.

산업 경쟁력 확보를 위해서도 현재보다 에너지 효율이 높은 폐수 처리 기술이 필요하다는 산업계 요구에 공감해 관련 전문가와 기업 의견을 반영해 이차전지 염폐수를 처리할 수 있는 국가 기술개발 사업을 기획했다.

이차전지 염폐수 처리 R&D 세부 과제

국가첨단전략산업인 이차전지 산업은 지속적으로 발전하고 있으며, 앞으로도 전구체, 양극재 등 핵심소재 제조, 재활용 과정에서 필연적으로 염분 함량이 높은 폐수가 발생하게 될 것으로 예측된다.

해당 국가 기술개발 사업은 내년 상반기부터 5년간 약 475억원(국비 370억원) 규모로 추진된다. 이차전지 고염폐수 분리 기술 및 공정, 용존물질 회수 실증 기술, 이차전지 폐수 공공 처리장 연계를 위한 고염내성 생물학적 처리 기술 개발 등 5개 과제로 구성해 실증화 결과까지 도출될 예정이다.

관련기사

기후에너지환경부는 내년 1월23일까지 관련 기업 및 연구기관을 대상으로 과제 공고 및 접수를 시작하고 내년 3월 과제 평가를 거쳐 최종 기술개발 사업자를 선정할 예정이다. 이후 선정된 기업 또는 기관과 신규 과제 협약을 내년 4월 체결하고 5년간 관련 국가 기술개발 사업을 추진한다.

조희송 기후에너지환경부 물환경정책관은 “이번 국가 기술개발 사업에서는 이차전지 폐수 관리 분야에 바로 활용될 수 있는 실용적인 성과를 도출하겠다”며 “우수한 민간 기업과 연구기관들의 많은 참여를 기대한다”고 밝혔다.