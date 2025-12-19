크레타, 인도에 ‘포트리스 W’ 소프트 론칭....신흥시장 공략 가속화

크레타는 모바일 게임 포트리스 W를 인도 시장에 출시한다고 19일 밝혔다.

이번 출시는 12월 말 얼리억세스 형식의 소프트 론칭을 시작으로 2026년 1월 정식 출시로 이어질 예정이다.

크레타는 포트리스 W를 인도 시장에 우선 출시한 뒤, 중동, 북아프리카, 남미, 동남아 등 주요 신흥시장으로 출시 지역을 확대할 계획이다. 각 지역의 모바일 환경과 플레이 패턴을 고려해 접근성과 경쟁성을 모두 갖춘 글로벌 타이틀로 성장시키겠다는 전략이다.

포트리스 W

포트리스 W는 직관적인 조작과 짧은 플레이 세션, 전략적 깊이를 동시에 갖춘 미드코어 전략 게임으로, 캐주얼성과 e스포츠적 경쟁성을 동시에 만족시킬 수 있도록 설계됐다. 특히 모바일 환경에 최적화된 설계와 전 연령층이 함께 즐길 수 있는 게임성으로 신흥시장에서 장기적인 확장성과 안정적인 이용자 기반을 구축하는 데 적합하다는 평가다.

크레타는 포트리스 W를 시작으로 글로벌 캐주얼 e스포츠 프랜차이즈를 구축할 계획이다.

게임에는 ‘슬링샷 모드’ 등 기존 시리즈에서 볼 수 없었던 새로운 발사 방식과 전술 요소가 추가됐으며, 물리 기반 포격 메커니즘, 지형 활용, 정밀한 조준 등이 핵심 플레이 요소로 구현됐다. 짧은 플레이 시간에도 긴장감 있는 경쟁을 제공해 캐주얼 이용자와 경쟁 지향 이용자를 모두 만족시킬 수 있는 구조를 갖췄다.

크레타는 포트리스 W 정식 출시 이후 토너먼트 플랫폼도 선보일 예정이다. 해당 플랫폼은 실시간 연동 기능을 통해 대회 참가 현황, 승패 확인, 대회 임박 알림, 게임 내 즉시 입장 등을 지원한다. 크레타는 다양한 보상이 제공되는 공식 토너먼트를 상시 운영하고, 장기적으로는 모든 이용자가 직접 토너먼트를 개설·운영할 수 있도록 시스템을 발전시켜 나갈 계획이다.

이 플랫폼은 향후 크레타 생태계 내 다른 게임들에도 연동돼, 게임과 연결된 PvP 중심 대전 콘텐츠 기반의 토너먼트 및 커뮤니티 이벤트를 순차적으로 지원할 예정이다.

또한 포트리스 W는 크레타의 커뮤니티 플랫폼인 슈퍼클럽과 연동되어 게임 플레이와 커뮤니티 활동이 자연스럽게 연결되는 구조를 제공한다. 이용자는 슈퍼클럽의 지갑 시스템을 통해 탱크 등 주요 게임 아이템을 디지털자산 형태로 보유하고 활용할 수 있으며, 이를 기반으로 게임 외 활동과 보상 구조도 유기적으로 연계된다.

크레타는 포트리스 W를 통해 게임–커뮤니티–플랫폼의 통합 경험을 실제로 구현하고, 이후 크레타 생태계 전반에 적용 가능한 구조로 발전시켜 나간다는 방침이다.

포트리스 W는 출시 초기부터 영어와 힌디어를 공식 지원하며, 이후 이용자 반응과 운영 데이터를 바탕으로 타밀어, 텔루구어 등 인도 주요 지역 언어로 단계적 지원을 확대할 예정이다. 이러한 현지화 전략을 통해 단기 성과보다 장기적인 이용자 정착과 서비스 완성도를 높이겠다는 계획이다.

정식 출시 이후 크레타는 인도 시장을 대상으로 라이브 이벤트, 신규 콘텐츠 업데이트, 커뮤니티 기능 확장 등을 단계적으로 진행하며 현지 특성에 맞춘 운영 전략을 바탕으로 시장 입지를 강화할 예정이다.

출시 플랫폼, 사전 이벤트 등 상세 정보는 추후 공식 채널을 통해 공개될 예정이다.