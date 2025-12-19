美 차관 "고려아연 제련소 투자, 동맹국 공급망 구축 이정표"

고려아연의 클락스빌 제련소 프로젝트가 미국이 추진하는 '팍스 실리카'의 좋은 사례로 꼽히면서 미국 정부 인사들의 주목을 받고 있다. 동맹국과의 글로벌 광물 공급망을 구축하는 이정표가 될 것이란 기대다.

팍스 실리카는 미국이 지난 11일 반도체, 핵심광물 등에 대한 경제안보 목적으로 한국과 일본 등 8개국과 출범한 경제 협력체다.

지난 15일 고려아연은 미국 전쟁부(국방부), 상무부와 전략적 파트너십을 체결하고 미국 테네시주 클락스빌에 대규모 제련소 건설을 추진한다고 밝혔다. 2029년부터 아연·연·동 등 산업용 기초금속을 비롯해 금·은 등 귀금속, 안티모니·인듐·비스무트·텔루륨·카드뮴·팔라듐·갈륨·게르마늄 등 전략광물, 반도체 황산을 생산할 것으로 전해졌다.

미국 국무부는 지난 11일 자국 주도로 한국, 일본 등 8개국이 참여하는 경제 협력체 ‘팍스 실리카’가 출범했다고 발표했다.

미국 국무부 경제담당 차관 제이콥 헬버그는 최근 블룸버그와의 대담에서 “미국의 재산업화를 통해 경쟁 우위를 유지해야 한다”며 “고려아연과의 프로젝트는 그 노력의 중요한 이정표”라고 강조했다.

헬버그 차관은 "팍스 실리카는 동맹국 및 파트너들과 협력해 미래 산업의 공급망을 안정적으로 확보하기 위한 틀을 제공한다"며 "정부 전체가 함께 움직이는 범 정부적 접근의 좋은 사례"라고 소개했다.

이어 “동맹국 사이에서 경제 안보는 국가 생존의 필수 전제 조건이라는 공감대가 있다”며 “우리는 각국 정부의 다양한 투자 수단을 결집·활용할 것”이라고 밝혔다.

미국 정부가 공급망 기업에 대한 직접 투자하는 점에 대해서는 “공동 방위를 제공하는 것은 미국 정부의 근본적 목적이며 국방 당국은 가용한 모든 도구를 사용해, 특히 전시 상황에도 신뢰할 수 있는 공급망을 구축해야 한다”고 강조했다.

그는 “이 프로젝트는 민간 부문에도 엄청난 파급 효과를 가져올 수 있다”며 투자의 시장성을 강조했다.

헬버그는 현재 미국이 인도, 유럽연합(EU)을 비롯한 여러 국가와 대화를 이어가고 있다고 밝혔다. 기준점으로는 ‘(각국 정부가) 어떤 기업을 협상 테이블로 데려와 구체적 문제를 풀 수 있는지’를 꼽았다. 팍스 실리카는 ‘닫힌 클럽’이 아닌 ‘문제 해결형 연합’이 될 것이며, 내년 상반기 다수 국가가 더 합류할 것으로도 예상했다.

앞서 미국 행정부 주요 인사들도 고려아연의 미국 제련소 프로젝트에 환영의 메시지를 내놓은 바 있다.

러트닉 미 상무부 장관도 "고려아연의 프로젝트는 미국의 핵심광물 판도를 바꾸는 획기적인 사업"이라며 "이 최첨단 프로젝트에 대한 투자를 통해 우리는 핵심광물을 대량으로 미국 내에서 생산함으로써 외국 국가에 대한 의존도를 낮추고, 국가안보와 경제안보를 단호하게 강화하게 된다”고 강조했다.