영풍 "고려아연 美 제련소 유증, 경영권 방어 목적"

최윤범 고려아연 회장이 11조원 규모 미국 제련소 건설을 추진하면서 현지 합작법인(JV)에 대규모 제3자 배정 유상증자를 단행하는 것과 관련해 경영권 방어 의도가 깔려 있다는 주장이 나왔다.

반면 고려아연은 미국 정부 등 투자 공동 주체와 함께 현지 규정에 따른 의사결정을 한 것이라고 반박했다.

18일 영풍은 보도자료를 내고 고려아연의 미국 현지 제련소 건설에 대해 이같은 의혹을 제기했다.

고려아연은 지난 15일 공시를 통해 미국 제련소 건설 추진과 함께 제3자배정 유상증자 계획을 밝혔다. 신주 인수 주체는 ‘크루시블 JV LLC’이며, 대금 납입일은 오는 26일로 예정돼 있다.

고려아연 정기 주주총회장 입구 (사진=지디넷코리아)

영풍은 고려아연의 미국 제련소 건설이 2027년 착공 예정인 장기 프로젝트임에도 유상증자 대금 납입일을 연내로 잡아, 3영업일 차이로 JV에 약 442억원의 배당금을 지급해야 하는 구조가 만들어진 점을 문제삼았다. 납입 시점만 유독 앞당긴 것은 최윤범 회장의 경영권 방어를 위한 조치라는 주장이다.

크루시블 JV는 이번 증자를 통해 고려아연 보통주 220만9천716주를 2조 8천508억원(주당 129만원)에 인수할 계획이다. 증자 전 기준으로 약 10.25%에 해당하며, 자사주 소각(68만10주)이 이행된 현 시점 기준 크루시블 JV의 지분율은 약 10.59%까지 올라간다.

이는 현재 진행 중인 영풍·MBK파트너스와 최윤범 회장 간 경영권 분쟁 구도에서 사실상 ‘캐스팅보트’로 작동할 수 있다는 지적이다. 특히 내년 3월 정기주주총회에서 의결권을 행사할 자가 정해지는 오는 31일 이전에 JV가 10%를 넘는 지분을 확보하도록 일정이 설계된 것 자체가 ‘우호지분’ 확보 의도와 맞물린다는 해석이다.

고려아연은 최근 결산배당 공시를 통해 1주당 2만원 배당을 결정했으며, 배당기준일은 31일이다. 유상증자가 계획대로 26일 납입으로 마무리되면 크루시블 JV는 연말 주주명부에 등재돼 곧바로 배당 대상이 된다. 그 결과 크루시블 JV에 지급될 배당금은 약 442억원 규모로 추산된다.

자금을 조달하기 위한 유상증자를 추진하면서 며칠 차이로 상당한 현금이 외부로 유출되는 셈이다. 대금 납입이 절박한 상황이 아니라면 납입 시점을 내년 1월로 미뤄 배당 지급 자체를 피할 수도 있었다는 점도 강조했다.

이같은 주장에 대해 고려아연은 정관과 법률, 이사회 규정 등에 의거해 미국 테네시주 클락스빌 제련소 건설 사업을 추진하고 있다고 반박했다. 미국 정부와 함께 설립하는 현지 합작법인(JV)에 대한 제3자 배정 유상증자 계획도 법률과 규정을 따르고 있다는 입장이다.

이번 프로젝트는 참여자 다수 상대방이 있는 프로젝트로 참여자들의 의견과 조건, 미국법 및 정부 규정 등까지 고려해 진행되는 사안인 점도 강조했다.

관련기사

상법에 따른 배당 지급 기준인 배당 기준일 현재의 주주명부 등재 여부를 따랐다는 것이다.

고려아연 측은 "JV에 대한 유상증자는 정상적인 프로세스가 진행되는 가운데, 양측의 협의에 따라 결정하고 있다"며 "MBK·영풍 측은 이런 정상적 절차에 대해 오직 경영권 분쟁의 잣대만을 들이대면서 과장된 해석으로 허위 주장을 하고 있다"고 했다.