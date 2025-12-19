크래프톤, '배틀그라운드' 서브제로 업데이트로 동접 80만 돌파…내년 로드맵 예고

크래프톤(대표 김창한) 펍지 스튜디오는 올 한 해 'PUBG: 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)'의 주요 업데이트 성과와 이용자 추이를 공개하고, 2026년 e스포츠 및 개발 로드맵을 순차적으로 발표한다고 19일 밝혔다.

올해 배틀그라운드는 연초 수립한 개발 로드맵에 따라 ▲맵 업데이트 주기 개선 ▲전투 시스템 정비 ▲실시간 환경 변화 기술 도입 ▲UGC(User-Generated Content) 기능 확장 등 핵심 과제를 이행해 왔다.

특히 12월까지 '서브제로(Subzero)' 업데이트와 총기 밸런스 조정, UGC 알파 확대 등을 적용하며 신규 및 복귀 이용자의 접근성을 높이고 라이브 서비스 기반을 다졌다.

이러한 노력은 구체적인 지표로 나타났다. 연말 적용된 '에란겔 서브제로' 업데이트 이후 동시 접속자 수는 80만 명을 넘어섰다. 출시 8년 차를 맞은 장기 서비스 타이틀임에도, 다수의 경쟁작이 출시된 시장 환경 속에서 글로벌 PC 게임 최상위권 성적을 유지하며 건재함을 과시했다.

IP 확장 측면에서도 성과를 거뒀다. 크래프톤은 '펍지 유나이티드(PUBG UNITED)' 프로젝트를 중심으로 PC와 모바일 버전을 아우르는 3자 글로벌 협업을 전개했다. 다양한 브랜드, 아티스트, 캐릭터 IP와의 파트너십을 통해 이용자들에게 플랫폼을 넘나드는 새로운 경험을 제공했다는 평가다.

글로벌 e스포츠 역시 변화를 꾀했다. 올해 도입된 '펍지 유나이티드' 시스템 하에 두 타이틀의 결승전을 같은 도시에서 연이어 개최하고, 총 128명의 선수가 참여하는 새로운 경기 흐름을 만들어냈다. 현장에서는 AWS 기반 승률 데이터 공개 등 시청 경험을 다각화하는 시도도 이어졌다.

한편, 크래프톤은 18일 2026년 e스포츠 로드맵 공개를 시작으로, 내년 서비스 9주년을 맞아 신규 개발 로드맵도 순차적으로 발표할 계획이다.

장태석 펍지 IP 프랜차이즈 총괄은 "2025년은 업데이트와 협업, e스포츠를 중심으로 이용자 경험의 외연을 확장한 해였다"며 "2026년에는 개발 로드맵과 9주년 프로젝트 등을 통해 PUBG IP만의 고유한 경험을 더욱 강화하겠다"고 전했다.