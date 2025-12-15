크래프톤, 개인용 AI 비서 '키라' 오픈소스로 공개

크래프톤은 개인용 AI 비서 '키라(KIRA, KRAFTON Intelligence Rookie Agent)'를 오픈소스 플랫폼 깃허브에 공개했다고 15일 밝혔다.

키라는 크래프톤이 사내에서 축적한 기술과 노하우를 바탕으로 개발한 AI 업무 지원 시스템이다. 업무용 메신저 슬랙(Slack)을 기반으로 작동하며, 사용자는 자연어 명령을 통해 문서 생성, 일정 관리, 정보 탐색 등 일상적인 업무를 처리할 수 있다.

사용을 위해서는 데스크톱 앱 설치 후 앤스로픽의 '클로드' 및 업무 도구 API 키 연동이 필요하며, 비용은 API 사용량에 따라 발생한다.

이 시스템은 대화 내용과 프로젝트 진행 상황, 중요 결정 사항 등을 기억하는 '스마트 메모리' 기능을 탑재했다. 이를 통해 사용자가 매번 맥락을 설명하지 않아도 업무 배경을 이해하고 연속적인 지원을 제공한다. 또한 아웃룩 이메일에서 업무를 자동으로 추출하거나 문서 및 프로세스 변화를 실시간으로 반영하는 기능도 갖췄다.

사용자가 요청하기 전 필요한 작업을 먼저 제안하는 '선제적 제안' 기능과 웹 기반 음성 입력 기능도 지원한다. 특히 대화 내용과 메모리는 외부 서버가 아닌 사용자 컴퓨터에 저장돼 보안성을 높였다. 현재는 클로드 모델을 지원하며, 향후 타 AI 모델 지원도 검토 중이다.

키라의 기반이 된 사내 AI 에이전트 '크리스'는 회의록 작성 시간을 1시간에서 3분으로 단축하는 등 업무 효율을 입증한 바 있다. 크래프톤은 이러한 기술을 일반 사용자도 활용할 수 있도록 재정비해 키라를 공개했다.

이강욱 크래프톤 AI 본부장은 "키라는 로컬 중심의 보안 구조와 선제적 제안 기능을 바탕으로, 다양한 산업과 직군에서 새로운 업무 혁신을 촉진할 것"이라며 "오픈소스로 공개한 만큼 글로벌 AI 커뮤니티와 함께 발전하며 오픈소스 생태계 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 전했다.

한편, 크래프톤은 SK텔레콤과 함께 과학기술정보통신부의 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에 참여, 국내 최초 500B(5천억개) 규모의 초거대 모델 개발을 추진 중이다. 개발된 모델은 향후 오픈소스로 공개될 예정이다.