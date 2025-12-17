크래프톤, 'PUBG 성수'서 연말 팬 페스티벌 '홈커밍' 개최

크래프톤(대표 김창한)은 오는 18일부터 내년 1월 4일까지 서울 성동구 'PUBG 성수'에서 연말 팬 커뮤니티 페스티벌 '펍지 유나이티드: 홈커밍(PUBG UNITED: HOMECOMING)'을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 지난 1년간 'PUBG: 배틀그라운드' IP와 함께한 이용자, 팬, 크리에이터, 파트너가 한자리에 모이는 '펍지 유나이티드' 프로젝트의 연말 결산 이벤트다. 크래프톤은 펍지 성수를 커뮤니티 허브로 확장하고, 게임과 AI 기술, 라이프스타일이 결합된 새로운 브랜드 경험을 제공한다는 계획이다.

행사장에는 연말 분위기를 연출하는 대형 트리와 포토존, 메시지 월 등이 설치되며, 관람객들은 스탬프 미션을 통해 다양한 체험형 콘텐츠를 즐길 수 있다.

주요 체험 공간인 '서바이벌홀'에서는 배틀그라운드 모바일과 신기술 체험이 가능하며, '플레이 아레나'에서는 PC방 플레이와 AI 봇 대결을 즐길 수 있다. 이 외에도 '부트캠프'의 토이 컬러링 체험, '펍지 카페'의 연말 한정 메뉴 등이 마련됐다.

특히 이번 행사에서는 크래프톤의 AI 기술이 접목된 이색 콘텐츠가 눈길을 끈다. '펍지 AI 몸배그'는 영상 기반 실시간 모션 인식 기술(Video-to-Motion)을 활용해 별도의 센서 없이 이용자의 실제 움직임을 게임 내 동작으로 구현한다. 또한 강화학습 기반의 AI 봇과 대결하는 싱글 플레이 모드 '펍지 AI 치킨 챌린지'도 체험할 수 있다.

행사 기간에는 '펍지 플레이어스 마스터즈 인비테이셔널', '펍지 아시아 클랜 컵' 등 e스포츠 대회와 함께 파트너즈 데이, 커뮤니티 어워즈 등 다양한 유저 참여 프로그램이 진행된다. 크리스마스 시즌인 24일과 25일에는 쿠킹 클래스와 DJ 세션도 열릴 예정이다.

크래프톤 관계자는 이번 행사가 팬들과 함께 한 해를 마무리하는 축제의 장임을 강조했다. 이 관계자는 "펍지 성수가 지향하는 커뮤니티 허브로서의 역할을 강화하고, AI 기술을 기반으로 한 새로운 플레이 경험과 브랜드 콘텐츠를 통해 팬들에게 보다 확장된 PUBG IP의 매력을 전달할 것"이라고 말했다.



