예스24 ‘사락’, 스마트앱어워드 대상 수상

누적 리뷰 80만 건·독서기록 11만 건·독서모임 2천300여 개

인터넷입력 :2025/12/19 15:15

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

예스24는 독서 커뮤니티 ‘사락’이 지난 18일 열린 ‘스마트앱어워드 2025’ 시상식에서 문화부문 통합대상을 수상했다고 밝혔다.

아이어워즈 코리아가 주관하는 스마트앱어워드는 4천명 규모의 평가위원단이 비주얼, 사용자화면(UI) 디자인, 기술력, 콘텐츠 등 18개 평가지표를 바탕으로 혁신적인 모바일 앱을 선정·시상하는 행사다.

사락은 지난해 4월 예스24가 선보인 독서 기반 커뮤니티 플랫폼으로, 감성이 담긴 나만의 독서 노트를 기록하고 다양한 독서 취향을 가진 사람들과 함께 소통할 수 있는 소셜 독서 플랫폼이다.

예스24 독서 커뮤니티 ‘사락’, 스마트앱어워드 대상 수상

출시 이후 사락은 꾸준한 성장세를 이어오며, 올해 2월에는 구글 플레이스토어 추천 앱으로 선정되는 등 플랫폼 경쟁력을 인정받기도 했다.

관련기사

2024년 모바일 앱 론칭 이후 사락은 누적 도서 리뷰 80만 건, 독서 기록 11만 건을 기록했다. 또 2천300여 개의 독서모임이 개설되는 등 젊은 세대를 중심으로 한 새로운 독서문화 확산에 기여하고 독서 커뮤니티로의 성장을 이어가고 있다.

예스24 도서사업본부 조선영 본부장은 “사락이 ‘스마트앱어워드 2025’ 문화부문 통합대상을 수상하게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 책 읽는 모든 이를 위한 독서 커뮤니티가 되기 위해 노력하며 이용자를 위한 다채로운 서비스를 선보이는데 앞장서겠다”고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
예스24 사락 스마트앱어워드 시상식 독서 모바일

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"쿠팡 등 미국 상장사 건들지마"...美 트럼프 행정부, 韓 규제 발끈

"최대 5천원"…이마트의 ‘다이소 따라잡기’ 통할까

"갤럭시Z폴드 8, 카메라 성능 확 좋아진다"

전동화 속도 줄고 SDV는 격차…딜레마 빠진 현대차

ZDNet Power Center