예스24, 제22회 어린이 독후감 대회서 이리영등초 '문태영' 수상

예스24가 지난 22일 서울 국립중앙도서관 국제회의장에서 제22회 예스24 어린이 독후감 대회 시상식을 개최했다.

22회를 맞이한 예스24 어린이 독후감 대회는 어린이 독서 문화 활성화를 위해 예스24가 2004년부터 주관해 온 어린이 문화 행사다. 이번 대회에는 전국 3천여 개 학교에서 1만 3천 편이 넘는 독후감이 접수됐으며, 22회째 진행된 이 행사에서 지금까지 응모된 독후감은 26만 편을 넘어섰다.

개인 부문 대상은 전북 이리영등초등학교 2학년 문태영 어린이가 수상했다. 문태영 어린이는 도서 '쓰레기 섬 괴물'을 읽고, 분리수거와 같은 일상 속 작은 실천이 환경을 지킬 수 있다는 메시지를 진솔하게 표현했다.

심사위원들은 “일상의 경험과 책의 내용을 자연스럽게 연결해 환경보호의 의미를 섬세하게 풀어냈으며, 어린이다운 상상력과 표현력이 돋보여 대상 수상자로 선정했다”고 심사평을 밝혔다.

이날 시상식에서는 문화체육관광부 장관상을 받은 문태영 어린이를 포함해 개인 부문 수상자 총 70명과 단체 부문 5팀에 대한 시상이 진행됐다. 행사에는 수상 어린이와 가족을 포함한 300여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

예스24는 시상식 참석 어린이들을 위해 다양한 현장 이벤트를 선보였다. 먼저 예스24 eBook 리더기 크레마를 직접 체험해 보는 ‘크레마존’을 운영해, 어린이들이 전자책으로 이번 대회의 인기 도서를 읽고 간단한 퀴즈도 즐길 수 있는 체험 공간을 마련했다. K-컬처 열풍 속 글로벌 인기를 얻고 있는 ‘호작도(까치·호랑이 민화)’ 키링 만들기 활동과 함께 ‘나의 첫 번째 영웅, 부모님께 편지 쓰기’ 이벤트도 큰 호응을 얻었다.

최세라 예스24 대표는 개회사를 통해 “예스24는 지난 22년간 어린이들이 책을 통해 자신의 목소리를 발견하고 읽기와 쓰기 능력을 키워갈 수 있도록 꾸준히 응원해 왔다”며 “앞으로도 예스24는 가장 가까운 곳에서 어린이들의 성장을 함께 돕는 든든한 파트너가 되겠다”고 약속했다.