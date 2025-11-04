당신이 꼽은 올해 최고의 책은?

예스24가 ‘2025 올해의 책’ 투표 오픈을 기념해 이벤트를 실시한다. 최종 투표 기간은 이달 28일까지다.

이번 투표에서는 2024년 10월 1일부터 올해 9월 30일 사이 출간된 도서들 중, ‘오늘의 책’에 선정된 적이 있거나 독자들에게 많은 사랑을 받은 도서 등 예스24 PD들의 추천을 거친 300권이 후보로 선정됐다.

올해부터는 독자 참여를 한층 강화하기 위해 두 차례에 걸쳐 투표를 진행한다. 먼저 11월19일 오후 12시까지 ‘본선 투표(1차)’를 진행해 300권 중 50권의 최종 투표 후보를 확정하고, 이후 11월 28일 자정까지 ‘최종 투표(2차)’를 실시해 24권의 ‘2025 올해의 책’을 선정한다.

투표에 참여한 회원 전원에게는 본선 투표 시 YES상품권 1천원, 최종 투표 참여 시 YES상품권 500원을 제공한다. 투표 참여 시 1회에 한해 크레마클럽 이용권을 선물한다. 아울러 올해는 후보 도서에 포함되지 않은 책에도 투표할 수 있는 ‘인기상’ 부문이 신설됐다.

예스24 김주성 마케팅본부장은 “새롭게 신설된 인기상 투표와 더불어 다양한 이벤트와 혜택이 준비된 만큼 독자 여러분의 많은 기대와 참여를 부탁드린다”고 말했다.