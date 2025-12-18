비엠텍시스템 "객관적 지표로 기업 데이터 경쟁력 향상"

과학기술정보통신부(과기정통부)와 한국데이터산업진흥원(K-DATA, 원장 양재수)이 AI시대를 맞아 데이터 품질 및 관리체계가 우수한 기업을 발굴, 시상하는 ‘2025년 데이터 품질대상’ 시상식이 18일 오후 서울 코엑스 컨퍼런스룸 E1에서 열렸다.

이번 '데이터 품질대상'은 AI·데이터 시대를 맞아 데이터 품질·관리 역량 강화 및 품질인증제도의 인식 제고를 목적으로 마련한 것으로, 국내 최고 데이터 품질 우수기업을 발굴하고 전파하기 위한 시상제도다. 지난 1997년 '우수데이터베이스 대상'으로 시작, 올해가 29회다.

올해는 지난 10월 23일~11월 21일 약 한달간 접수를 받았고, 높은 경쟁률 속에 심사결과 비엠텍시스템이 과기정통부 장관상을 수상했다. 아래는 김봉구 비엠텍(BMtech) 대표와 인터뷰 일문일답.

비엠텍시스템 민창기 상무(왼쪽)가 양재수 한국데이터산업진흥원장에게서 과기정통부 장관상을 받고 있다.

-수상을 축하합니다. 비엠텍시스템은 어떤 기업인가요

"비엠텍시스템은 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 및 API 연계 솔루션 전문 기업입니다. 기업의 디지털 전환을 돕는 ICT 토털 서비스를 제공합니다. 자체 개발한 API 연계 플랫폼 'Winect(위넥트)'를 통해 데이터 통합 및 관리 분야에서 우수한 기술력을 보유하고 있으며, 고객사 시스템의 안정성과 효율성을 극대화하는 데 주력하고 있습니다."

-수상 소감은?

"이번 인증 과정은 저희 비엠텍시스템의 내부 데이터 운영 방식을 객관적인 시각에서 점검받을 수 있었던 매우 의미 있는 시간이었습니다. 인증기관의 전문적인 가이드 덕분에 관리체계의 성숙도를 파악할 수 있었고, 무엇보다 이번 수상을 계기로 데이터 관리의 중요성에 대한 사내 공감대가 더욱 강화된 점이 가장 기쁩니다. 앞으로도 데이터 품질을 지속적으로 높여 관리 체계를 선진화해 나가겠습니다."

-어떤 노력을 해서 과기정통부 장관상을 받은 건가요

"비엠텍시스템은 자체 개발한 'Winect' 플랫폼에서 생성하는 정형 데이터베이스의 정확성, 완전성, 일관성을 확보하기 위해 전사적인 노력을 기울였습니다. 자동화한 데이터 수집 및 관리와 로그 이벤트 기반으로 데이터를 자동 수집해 누락을 최소화했고, 사용자 행동과 API 흐름을 명확히 반영하는 체계를 구축했습니다. 단순 데이터셋 형태가 아닌 데이터베이스 기반 구조로 관리, 정형화된 검증이 용이하도록 설계했습니다.

또 체계화된 데이터 명세화도 갖췄습니다. 인증 준비 과정에서 로그, API, 이벤트 데이터 등 세분화된 데이터 구조를 명세서에 체계적으로 정리했고, 항목 간 일관성을 유지하기 위해 복합적인 점검 프로세스를 거쳤습니다.

여기에 품질 활용도도 실제 높였습니다. 확보한 고품질 데이터는 API 운영의 안정성 분석, 오류 추적, 성능 모니터링에 직접 활용, 서비스 신뢰도를 높이는 밑거름이 됐습니다. 앞으로 지속적으로 고도화할 계획입니다. 인증 과정에서 도출한 개선 포인트를 기반으로 데이터 입력 가이드, 표준 규정, 용어 정의 등을 지속적으로 업데이트, 관리 체계를 고도화하고 있습니다."

-이 제도에 대해 좋은 점이나, 혹시 개선할 점이 있으면 말해주세요

관련기사

"객관적인 지표를 통해 기업의 경쟁력을 입증할 수 있다는 점이 가장 큰 장점입니다. 국가 공인 인증을 통해 데이터 관리 역량을 증명함으로써 공공 및 대기업 사업 진출을 위한 신뢰 기반을 마련할 수 있었습니다. 또 외부 전문 시각에서 내부 프로세스의 잠재적 오류를 점검하고 개선 방향을 명확히 설정할 수 있어 실제 서비스 안정성 확보에 큰 도움이 됐습니다.

다만, 중소기업 입장에서는 세분화된 데이터 구조를 체계적으로 정리하고 일관성을 검증하는 과정에 상당한 시간과 인력이 소요되는 것이 사실입니다. 이번 심사에서 인증연구소 담당자분들이 주도적으로 이끌어주신 것처럼, 기업들이 복잡한 정리 과정을 더 수월하게 진행할 수 있도록 실무적인 가이드 지원이 지속적으로 확대되길 기대합니다."