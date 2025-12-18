엔씨 퍼플, ‘어스토니시아 스토리’·'환세취호전 플러스' 서비스 오픈

90년대 인기 RPG를 현대적인 그래픽과 시스템으로 출시

게임입력 :2025/12/18 17:09

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무, 이하 엔씨)가 통합 게임 플랫폼 ‘퍼플’을 통해 ‘어스토니시아 스토리’와 ‘환세취호전 플러스’ 서비스를 시작했다고 18일 밝혔다.

모든 이용자는 퍼플에서 ‘어스토니시아 스토리’와 ‘환세취호전 플러스’를 구매 및 플레이할 수 있다. 두 게임은 1990년 대 출시된 인기 RPG를 현대적인 그래픽과 시스템으로 출시한 작품이다.

엔씨는 서비스 오픈을 기념한 다양한 이벤트를 진행한다. 퍼플에서 ‘어스토니시아 스토리’를 구매한 모든 이용자는 ▲OST 모음집(MP3) ▲디지털 저니북(PDF) ▲월페이퍼 2종 등 ‘퍼플 에디션 디지털 굿즈’를 선물 받는다. 

관련기사

엔씨소프트 퍼플, ‘어스토니시아 스토리’, '환세취호전 플러스' 서비스 오픈

‘환세취호전 플러스’는 퍼플에서 2026년 1월 18일까지 30% 할인된 가격으로 구매 가능하다. 엔씨 제휴 PC방 ‘엔씨패밀리존(NCFZ)’을 방문하면 두 게임을 구매 없이 플레이할 수 있다.

엔씨는 지난 11월, 대원미디어(대표 정욱, 정동훈)와 게임 유통 계약을 체결하고 ‘어스토니시아 스토리’, ‘환세취호전 플러스’ 등 대원미디어의 패키지 게임 판매 및 서비스 협력을 시작했다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
엔씨소프트 대원미디어 퍼플

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차, SDV·R&D 본부장 교체...미래차 기술 회복에 집중

[르포] "한국서 클로드 1위 유저 탄생"…앤트로픽 밋업 행사 가보니

늘어나는 길거리 대형 전광판..."멋과 공해 사이"

네이버·카카오 본사 ‘폭발물 설치’ 협박…전 직원 대피·재택근무

ZDNet Power Center