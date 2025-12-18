[SP인증기업] 코코아플러스 "회사 기술력과 관리체계 신뢰도 향상"

코코아플러스는 2017년 설립된 IT 전문기업이다. 공공·민간 분야의 지도·교통·데이터 플랫폼 구축 및 유지관리를 중심으로 성장해 온 기술 기반 회사다. 현재 전문 개발·운영 인력이 다양한 국가 기반 프로젝트를 수행하며 기술력을 지속적으로 확장하고 있다.

이 회사는 지난 11월 17일 SP인증 1등급을 획득했다. SP인증은 소프트웨어(SW)진흥법 21조에 따라 정부가 우수한 SW 프로세스를 지닌 기업에 주는 것으로, SW 품질을 좌우하는 프로세스를 중점 심사한다. 과기정통부가 2009년 1월 제도를 도입, 시행했다. 주관 및 확산은 정보통신산업진흥원(NIPA)이 하고 있다. 인증 등급은 세 종류다. 3등급이 가장 고도화한 수준이다. 1등급은 올해 신설됐다.

코아플러스는 SP인증 획득 동기에 대해 "공공·민간의 주요 디지털 기반 시스템을 개발·운영해 오면서 기업 내부의 품질관리, 보안관리, 개발 프로세스 수준을 객관적으로 증명할 필요가 있었다. 특히 국토정보화, 공간정보 서비스, 지능형 교통체계(ITS) 등 국가 기반 사업을 수행하는 기업으로서 더 높은 신뢰성과 책임성을 확보하려는 내부 요구가 있었다. SP인증은 이러한 목표를 공식적으로 보여줄 수 있는 가장 적합한 제도라고 판단했다"고 들려줬다.

최용석 코코아플러스 대표

SP인증 획득 후 회사 내부 만족감은 높다. 공공기관과 민간 고객사에서 회사의 기술력과 관리체계에 대한 신뢰도가 크게 향상됐기 때문이다. 또 개발·운영·보안 프로세스가 모두 정비되면서 업무 효율성과 품질 관리 수준도 높아졌다. 회사는 "심사를 통해 경영·기술·보안 구조의 강점과 개선점을 명확히 파악, 지속적인 개선 기반이 강화됐다"고 밝혔다.

인증 획득이 쉽지는 않았다. 내부 문서·프로세스를 표준 프레임워크에 맞추기 위해 많은 정비가 필요했다. 회사는 "개발·운영·보안 등 여러 부서 업무 흐름을 하나의 기준으로 통합하는 과정이 쉽지 않았다. 실제 수행 중인 프로젝트 일정과 인증 준비를 병행해야 했기 때문에 시간이 가장 큰 부담이었다"고 회고했다. 하지만 회사는 "SP인증 준비 과정이 다소 복잡해 보이지만, 막상 시작해보면 기업의 체계를 명확하게 정리해주는 좋은 기회가 된다"면서 "특히 공공사업을 추진하거나 규모가 커지는 조직이라면 인증을 통해 품질·보안·프로세스의 수준을 객관적으로 확인받는 것만으로도 큰 자산이 된다"고 말했다.

코코아플러스의 주력 영역은 세 가지다. 첫째, 국토·공간정보화 서비스로 스마트시티, 도시계획, 주소·공간 데이터 표준화 등 공간정보 기반 시스템을 구축, 정밀한 공간 데이터 처리 및 지도 플랫폼 개발 역량을 보유하고 있다.

둘째, 교통정보화(ITS와 C-ITS) 서비스로 고속도로 교통정보 처리, 실시간 데이터 수집·분석, 교통 모니터링 시스템 구축에 나서고 있다. 셋째, 데이터·AI 기반 지능형 플랫폼 서비스로 빅데이터 통합 플랫폼, 예측 분석, 인공지능 기반 서비스 설계로 공공기관의 데이터 표준화·분석·활용을 위한 시스템 운영을 하고 있다.

회사는 시장 경쟁우위에 대해 "공간정보·교통·데이터 엔지니어링을 융합한 종합 기술력을 갖고 있다. 또 공공기관 표준과 보안 요구사항을 충족하는 설계 및 운영 능력을 갖고 있고, 구축부터 운영·유지관리까지 이어지는 전주기(End-to-End) 서비스 제공 역량을 구비하고 있다"고 강조했다.

코코아플러스의 주요 고객사는 한국도로공사, 국토교통부 산하 기관, 지자체, 공간정보·데이터 관련 협회 등이다. 교통·지도·공간정보 기반 사업을 중심으로 매년 다수의 프로젝트를 수행하고 다.

관련기사

회사는 해외 수출에도 관심이 있다. "공간정보 플랫폼과 공공데이터 표준화 기술은 해외에서도 활용 가능성이 높다. 현재는 기술 기반을 고도화하는 단계이며, 향후 아시아 지역의 스마트시티·지도 서비스 시장을 중심으로 해외 협력 및 기술 수출을 검토하고 있다"고 말했다.

이어 "코코아플러스는 공간정보 처리 자동화, 데이터 표준화 기술 등 독자적인 연구개발 기반을 보유하고 있다"면서 "수평적 커뮤니케이션과 자율 책임 중심의 개발 문화를 지향하며, 구성원의 전문 성장을 지원하는 교육·복지 환경을 지속적으로 확장하고 있다"고 밝혔다.