[SP인증기업] 지오아이티 "공공사업 수주때 가점 매력"

지오아이티(대표 정상효)는 2015년 설립, 이번달 12월 창립 10주년을 맞는 공간정보·ICT 전문 기업이다. 고객 존중과 신뢰를 비즈니스 철학으로 삼아 고객 요구 충족과 경쟁력 강화를 위한 최적의 솔루션 제공에 힘쓰고 있다. 기술부설연구소와 협업, 자체 프로그램 개발, 외부 컨설팅 등을 통해 수주 사업 목표 달성과 품질 향상을 지속적으로 실현하고 있다.

이 회사는 지난 9월 5일 SP인증 2등급을 획득했다. SP인증은 소프트웨어(SW)진흥법 21조에 따라 정부가 우수한 SW 프로세스를 지닌 기업에 주는 것으로, SW 품질을 좌우하는 프로세스를 중점 심사한다. 과기정통부가 주관해 2009년 1월 제도가 시행됐고, 정보통신진흥원(NIPA)이 사업을 주관하고 있다. 등급은 총 세 종류(1~3등급)다. 3등급이 가장 진화한 단계다.

지오아이티는 인증 획득 동기에 대해 "대외적으로 신뢰를 확보하고, 정부·공공기관 사업 수주 시 경쟁력 강화, 그리고 내부 품질관리체계 기준을 마련하기 위해서"라며 "특히, 정부·공공기관 정보화사업 발주 시 적용되는 SW기술성 평가기준에서 SP인증 보유 기업에 가점이 부여된다. 우리 회사의 경쟁력 강화를 위해 이러한 제도적 기반을 적극 활용하기 위해 인증 획득에 나섰다"고 들려줬다.

SP인증 획득은 회사 경쟁력 향상으로 이어졌다. 무엇보다 개발 프로세스 표준화와 품질관리 체계에 대한 인식이 크게 향상됐다. 또 조직 전반의 품질관리 역량이 높아졌고, 공공사업 수주 측면에서도 제도적 혜택으로 이어졌다. 나아가 프로젝트 수행 능력을 객관적인 지표로 인정받는 계기가 됐다.

지오아이티 임직원이 SP인증서를 들고 기념사진을 찍었다.

인증 획득에 어려움도 있었다. "인증 기준을 만족하기 위한 개발 프로세스·산출물 체계를 체계적으로 정비하는 과정이 만만치 않았다. 특히 중소기업 입장에서 참고할 수 있는 사례나 템플릿이 부족한 점은 아쉬웠다"면서 "향후 SP인증 준비 기업을 위한 표준 산출물·프로세스 템플릿 등이 제공된다면 많은 도움이 될 것"이라고 제안했다.

SP인증 미획득 기업에 대한 조언도 잊지 않았다. "인증 취득 과정이 힘들더라도 인증 과정에서 조직의 개발·품질관리 체계가 강화된다. 공공사업 경쟁력 향상에도 실질적인 도움이 된다. 내부 역량 강화와 시장 경쟁력을 동시에 확보할 수 있다"고 짚었다.

지오아이티의 주력 사업은 첫째, 정부 및 공공기관의 대민·업무 서비스 구축을 위한 GIS 기반 SI·SM 사업 수행 둘째, 위성·드론·항공영상과 AI(딥러닝) 기반 공간 빅데이터 분석 및 GIS 가시화 셋째, 대형언어모델(LLM)과 에이전트(Agent) 기술 기반 맞춤형 스마트 챗봇(Chatbot) 넷째, 고객 맞춤형 정보시스템 구축을 위한 환경·현황 분석, 목표모델 수립, 이행계획 수립을 통한 최적 아키텍처/IT 인프라 제안(ISP·BPR 수행) 등이다.

주요 고객사는 해양수산부, 농림축산식품부, 국가데이터, 해양환경공단, 농림수산식품교육문화정보원, 국립농업과학원 등으로 중앙부처 및 공공기관 다수와 안정적인 협업을 이어오고 있다.