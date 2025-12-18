ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[속보] 네이버 본사 폭발물 설치 협박…"전직원 재택" 권고
카카오 이어 네이버도 폭발물 설치 협박
인터넷
입력 :2025/12/18 11:28
백봉삼 기자
네이버 1784. (사진=네이버)
관련기사
카카오, ‘폭발물 설치’ 위협에 전 직원 재택근무 전환
2025.12.15
네이버, ‘올해의 개인정보보호 우수기업상’ 수상
2025.12.12
최수연 네이버 "광고 AI 에이전트 곧 공개…반도체 협력으로 피지컬 AI 공략"
2025.11.05
"폭발물 설치했다"...신세계백화점 명동점 이용객·직원 대피
2025.08.05
백봉삼 기자
paikshow@zdnet.co.kr
네이버
폭발물
협박
