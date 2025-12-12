네이버, ‘올해의 개인정보보호 우수기업상’ 수상

네이버는 지난 8일 ‘2025 개인정보전문가 대상 시상식’에 이정렬 개인정보보호위원회 부위원장, 개인정보전문가협회 최경진 회장 등 국내외 정보보호 담당자들이 참석한 가운데 ‘올해의 개인정보보호 우수기업상’을 수상했다.

개인정보와 관련된 법, 제도, 기술 등 모든 영역의 전문가가 모여 개인정보 법제, 정책, 실무의 발전방향을 논의하는 ‘개인정보전문가협회(KAPP)’는 6회 시상식 중 최초로 개인이 아닌 기업에게 수상하며 네이버의 꾸준한 노력과 전문성을 인정했다. 올해의 전문가상은 권창환 부장판사, 이진 엘박스 대표, 공로상은 김완집 서울시 정보보안과장이 수상했다.

(왼쪽부터) 최경진 개인정보전문가협회장, 이진규 네이버 리더, 최성준 심사위원장 (사진=개인정보전문가협회)

네이버는 2006년 개인정보보호 전담 조직을 신설한 이후 국내 기업 최초로 프라이버시센터 개설과 투명성 보고서 공개를 추진하는 등 개인정보보호 체계, 투명성 강화에 노력한 점이 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.

또한 네이버는 이용자 정보보호 활동에 대해 국제 정보보호 인증인 ISO/IEC 27001, 국내 정보보호 인증인 ISMS-P·ISMS를 통해 외부 기관으로부터 정기적으로 네이버 정보보호 활동에 대해 검증을 받고 있다. 이와 함께 북미, 유럽 등 글로벌 시장에서 필수적으로 요구되고 미국공인회계사협회의 감사 기준에 따른 SOC 인증을 2012년 국내 최초로 SOC2,3 동시 획득 이후 10년 이상 갱신해오며 개인정보 관리 체계, 내부 통제에 글로벌 수준의 경쟁력을 유지하고 있다.

관련기사

지난 2022년 12월에는 APEC이 개발한 글로벌 개인정보보호 인증 제도인 ‘CBPR’ 인증을 국내 최초로 취득하였고, 올해 ‘글로벌 CBPR’ 인증을 추가 획득하는 등 외부 기관으로부터 정기적 보안 검증을 이어오고 있다.

네이버는 지난 9월 ‘네이버 프라이버시센터’를 개편하며 개인정보보호 관련 정책, 기술, 지식을 이용자 중심으로 더 쉽고 투명하게 안내하고 있으며, 이용자뿐 아니라 전사 임직원을 대상으로 꾸준한 교육 활동, 캠페인 등을 진행하며 인식 제고에 힘쓰고 있다.