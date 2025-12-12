KT알파쇼핑, 초등학생 대상 홈쇼핑 직업 체험 투어 진행

쇼핑호스트, 촬영감독 등 방송 전문가와 함께 직업체험 통한 진로 탐색 기회 제공

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 초등학생들과 함께 쇼핑호스트 체험을 하고 미디어센터를 견학하는 등 맞춤형 미디어 체험 프로그램인 ‘KT그룹 미디어투어’를 지난 11일 진행했다고 12일 밝혔다. 

KT그룹 미디어투어는 KT그룹의 미디어 역량을 결집한 공동 사회공헌활동으로 아이들에게 방송국 견학 및 체험의 기회를 제공하고, 미디어 분야의 진로 탐색에 도움을 주겠다는 취지에서 2017년에 시작됐다. 참여 미디어 그룹사의 특성에 따라 성우, 쇼핑호스트, 아나운서, 촬영감독 등 다양한 직무경험을 할 수 있다.

KT알파 쇼핑은 KT그룹 희망나눔재단, 서울시가 운영하는 초등 방과후 돌봄교실인 ‘우리동네키움센터’ 소속 초등학생 20여명과 함께 홈쇼핑 녹화 현장과 주/부조정실, 의상실 등 다양한 방송시설 및 제작환경을 견학하고, KT알파 쇼핑 쇼핑호스트, 촬영감독을 포함한 다양한 방송 전문가들과 함께 1일 직업체험을 하며 진로를 탐색하는 시간을 가졌다.

특히 학생들이 몸소 직무 경험을 할 수 있도록 조별로 서로 다른 상품을 분석하고, 이를 토대로 작성한 대본을 토대로 스튜디오에서 직접 상품을 판매하고 그 모습을 카메라로 촬영하는 등 다양한 직업체험 활동을 진행했다.

이 날 미디어투어에 참여한 한 학생은 “홈쇼핑 방송 스튜디오도 구경하고, 쇼핑호스트로 변신해 화면에 나오는 내 모습을 보는 것이 너무 신기하고 재미있었다. 방송직업에 대해 더욱 관심을 가지게 됐다”라고 소감을 전했다.

