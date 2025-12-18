"앱 제작 쉽게"…구글, 바이브 코딩 '오팔' 제미나이에 통합

제미나이 안에서 '젬스' 구현 가능

컴퓨팅입력 :2025/12/18 10:27

김미정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

구글이 생성형 인공지능(AI)으로 앱 만드는 환경을 개선했다. 

18일 테크크런치 등 외신에 따르면 구글은 코딩 자동화 도구 '오팔(Opal)'을 제미나이 웹·앱에 통합했다. 사용자는 제미나이에서 맞춤형 앱 '젬스'를 직접 만들 수 있게 됐다.

젬스는 특정 작업이나 상황에 맞게 설계된 제미나이의 커스텀 버전이다. 학습 코치, 브레인스토밍 도우미, 커리어 가이드, 코딩 파트너, 편집자 등 사전 제작된 젬스도 제공된다.

구글은 코딩 자동화 도구 '오팔(Opal)'을 제미나이 웹·앱에 통합했다. (사진=구글 홈페이지)

오팔은 사용자가 자연어로 원하는 앱을 설명하면 제미나이의 여러 모델을 활용해 미니 앱을 만들어주는 데 초점을 맞춘다. 기존 앱을 조합해 새로운 앱을 만드는 것도 가능하다.

오팔은 현재 제미나이 웹의 '젬스 관리자'에서 바로 작동한다. 시각적 편집기를 통해 앱 제작에 필요한 단계가 한눈에 표시되며, 코드를 작성하지 않아도 단계 재배치와 연결 가능하다. 

구글은 사용자가 입력한 프롬프트를 자동으로 단계 목록으로 바꿔주는 새로운 보기 기능도 추가했다. 이를 통해 앱의 구조와 작동 방식을 더 쉽게 이해할 수 있게 지원한다.

김미정 기자notyetkim@zdnet.co.kr
